الصحف الإسبانية تصف رمضان صبحي بالشيطان.. وتحذر منه في أولمبياد طوكيو

سلطت صحيفة “ ماركا” الإسبانية الضوء على رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، قبل المواجهة التي ستجمع منتخبي مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو 2020.

وعنونت الصحيفة في تقرير لها عن رمضان صبحي:" إسبانيا ضد الشيطان المصري الذي تعلم التسديد في إنجلترا"، مشيرة الى أنه أخطر اللاعبين على منتخب إسبانيا في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدًا.

وركزت الصحيفة على مسيرة رمضان صبحي بدءًا من التألق في سن صغيرة مع الأهلي واللعب للمنتخب الأول، ثم الانتقال لستوك سيتي الإنجليزي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، ثم الذهاب لهدرسفيلد تاون.

وأشارت الى أن رمضان صبحي كان يمتاز بقدرة هائلة في التحكم بالكرة، لكنه واجه مشكلتين كبيرتين متمثلتين في ضعف قدرته على التسديد وكذلك التمركز على أرضية الميدان.

وأكدت الصحيفة أن رمضان صبحي تدرب كثيرًا على تطوير تسديده للكرات حتى أصبح أفضل، وأنه يؤدي بشكل جيد في البطولة المحلية مع بيراميدز، ما لفت أنظار ناديي جالاتا سراي التركي وألميريا الإسباني لضمه، لكنه سيجد صعوبة في الخروج من مصر كونه أحد أفضل اللاعبين في الدوري.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الإسباني غدًا الخميس في تمام التاسعة والنصف صباحا في الجولة الأولى من دورة الألعاب الأولمبية.