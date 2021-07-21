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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حدث في محافظة الوادي الجديد خلال 24 ساعة.. تشغيل وحدة الخياطة بمصنع ملابس الخارجة.. واصابة 5 اشخاص بينهم طفلان في حادث مروري

ارشيفيه
ارشيفيه

نقدم لقراء صدى البلد، أهم الاخبار التي تم نشرها اليوم الاربعاء  في محافظة الوادي الجديد.

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن تشغيل وحدة تابعة للمصنع وتجهيزها بماكينات الخياطة اللازمة بقري ناصر الثورة بالخارجة، بالإستعانة بالمتدربات من سيدات القرية، لتنفيذ منتجات المصنع وتسويقها.

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تشغيل وحدة الخياطة بمصنع ملابس الخارجة في الوادي الجديد

يأتي ذلك تنفيذاَ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وبالتنسيق بين مديرية القوى العاملة ومصنع الملابس الجاهزة التابع للمحافظة لتوفير فرص عمل للمتدربات علي مهنة الخياطة بالقري والمناطق النائية .

من ناحية اخري أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد أنه من المقرر دخول المعهد الفنى الصحى الجارى إنشاؤه بمركز الداخلة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، إلى الخدمة التعليمية بداية العام الدراسى القادم، حيث يوشك الانتهاء من أعمال الإنشاءات وفقاً للمخطط الزمني.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إن المعهد يشمل تخصصات "فنى معمل - مراقب صحى- فنى إحصاء" على أن تستكمل باقى التخصصات وفقاً لاحتياجات قطاع الصحة بالمحافظة، وذلك فى إطار حرص واهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والتنسيق المستمر مع وزيرة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة. 

وأضاف محروس أن تلك التخصصات نواه للمعهد، وأنه سيتم التنسيق لفتح مزيد من التخصصات لتحقيق المستهدف وهو توفير جميع الكوادر من أبناء المحافظة حيث المعهد على توفير كوادر طبية وفنية من أبناء المحافظة لسد العجز فى بعض التخصصات.

إصابة 5 أشخاص بينهم طفلان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

أصيب 5 أشخاص، بينهم طفلان في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بطريق أسيوط – الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

 

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص لمستشفى الخارجة مصابين في حادث مروري بطريق الخارجة-أسيوط.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 60 بمنطقة النقب بطريق الخارجة – أسيوط، أسفر عن إصابة كل من أحمد سيد عبدالله 36 عامًا، سلسبيل محمد أسماعيل 5 أعوام، فاطمه عبدالله سفينة 36 عامًا، بدر الدين محمد أسماعيل 10 أعوام، محمد أسماعيل مدني 48 عامًا، وكلهم مصابون بكدمات خفيفة متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارٍ رفع آثار الحادث بمعرفة إدارة المرور.

 

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