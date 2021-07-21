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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اسماعيل يوسف يكشف استعدادات فريق الكرة بنادي زد

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

كشف اسماعيل يوسف تيجانا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الرياضي ، عن آخر استعداداته للموسم الجديد.

واكد تيجانا أن الفترة الماضية حرص علي استكشاف الدوري واللاعبين ، وتحديد عوامل كثيرة منها الناحية الفنية والبدنية لبعض اللاعبين.

وأكمل تيجانا حديثه وقال " الآن أصبحت الرؤية واضحة ، بالنسبة لي للموسم القادم ، وسوف نحقق آمال وطموحات مجلس الإدارة".


فيما أعلن نادي زد أف سي أحد الأندية الرياضية الرائدة في مصر إطلاق أكاديمية زد لكرة القدم النسائي لمنح الفرصة للفتيات لممارسة رياضة كرة القدم وإعدادهم وتطوير مهاراتهم لتشكيل فريق أول سيدات بالنادي، يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة المصرية ورؤية القيادة السياسية لتمكين المرأة في شتى المجالات وخاصة الرياضية منها.

واختار نادي زد إسناد إدارة أكاديمية زد لكرة القدم النسائية، لأكاديمية Empower لكرة القدم، نظرًا لما تتمتع به الأخيرة من خبرة في تجميع المواهب من الشباب واعتمادها نظام التدريب التحليلي، وهو ما يساعد في تنمية مهارات الفتيات من الناشئات والبراعم.

وتتولي الكابتن فريدة سالم قيادتها وهي لاعبة سابقة باحدي الاندية الكبري قبل أن تصبح مدربة منذ 12 عامًا، وساعدتها هذه الخبرة في إنشاء الأكاديمية ودفعها إلى النجاح في فترة قصيرة مما يتطابق مع رؤية وإستراتيجية نادي زد في ضم الكثير من الكوادر الشابة الناجحة.

وعقد مسئولو النادي اجتماعا بحضور كل من أحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “زد” للاستثمار الرياضي، وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لأندية “زد”، والدكتور أحمد عبد الله رئيس قطاع كرة القدم بنادي زد إف سى، من أجل مناقشة خطة العمل الفترة المقبلة.


واعتماد تشكيل الأجهزة الفنيه للنادي من مواليد ٢٠٠١ وحتي ٢٠١٣ ، تحت قيادة الكابتن علاء نبيل، نجم المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق وكابتن تامر حفني نائب رئيس القطاع ومحمد العبد مديرا إداريا للقطاع .

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