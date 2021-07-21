مصر تعيد اكتشاف نفسها.. لماذا يشيد العالم بتعامل الدولة مع وباء كورونا؟

في ظل اجتياح وباء فيروس كورونا العالم وما أحدثه من انهيارات للأنظمة الصحية وللاقتصادات الكبرى في العالم، أثبتت الدولة المصرية قوتها على عبور الأزمات والتعامل معها مهما كان حجمها، لتستحق ما نالته من إشادات من جميع أنحاء العالم في شتى اتجاهات مكافحة وباء كورونا وآثاره، وجاءت آخر هذه الإشادات من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وامتدح الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تجربة مصر في مواجهة فيروس كورونا. ونشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للرئيس التونسي الذي استقبل وزير الصحة المقال، فوزي مهدي، لسؤاله عن الأحداث الأخيرة بشأن تدافع الشباب إلى مراكز التطعيم بلقاحات كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "ما حدث جريمة اغتيال بحق التونسيين، ومحاولة لجعل عيد الأضحى عيدًا للتضحية بالشعب".

وأشاد الرئيس التونسي قيس سعيد بجهود مصر في مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا، قائلا:"في مصر، قالوا للمواطنين ابقوا في منازلكم وسيأتيكم اللقاح"، في إشارة إلى تدافع الشباب في تونس أمام مراكز التلقيح.

الصحة العالمية

أشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر في مكافحة فيروس كورونا في مناسبات عديدة، كان آخرها في وقت سابق من يوليو الجاري، حيث أشادت الهيئة الدولية بجهود مصر للوصول إلى إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) والمعبأ في الشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وثمنت المنظمة خطة مصر لتطعيم 40 في المائة من المواطنين والمقيمين بنهاية هذا العام، والتي تتسق مع دعوة المنظمة للبلدان لتطعيم 40 %على الأقل في كل بلد بنهاية عام 2021، كما ثمنت المنظمة خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات لتصبح مركزا لتصدير اللقاحات في أفريقيا، في ضوء تصريحات الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة تتسق مع توصيات الاجتماع الإقليمي لدول شرق المتوسط الـ67 لوزراء الصحة والذي عقد في أكتوبر الماضي، وكانت ضمن توصياته تحسين إتاحة الأدوية واللقاحات، واعتبر الإنتاج المحلي للقاحات ركيزة أساسية من ركائز هذا الهدف من أجل حماية الصحة.

وسبق ذلك، إشادة منظمة الصحة العالمية بتعامل مصر المثالي مع ملف تنظيم البطولات الرياضية، حيث برهنت الدولة المصرية على قدرتها على تنظيم المحافل الدولية في أصعب الظروف على أعلى مستوى.

الصين

أشادت الصين ممثلة في القنصل العام الصيني جياو لي ينج، بالتطور الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن مصر أصبحت الدولة الأولى في إفريقيا التي تتعاون مع الصين في إنتاج اللقاح محليًا، وأصبحت العلاقات بين مصر والصين نموذجًا يحتذى به للتعاون.

الإمارات

أشاد رئيس صحة أبو ظبى بالتطور الهائل الذى يشهده المجال الصحى فى مصر وإعادة بناء وحوكمة النظام الصحى المصرى وفقًا للنظم الصحية العالمية، مشيرًا إلى أن وجود هيئة مسئولة عن تقديم وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية (الهيئة العامة للرعاية الصحية)هو أمر كان منتظر حدوثه للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر لأنه يعالج مشكلات عديدة متعلقة بتفتيت الخدمات.

وأكد رئيس صحة أبو ظبى أن هناك قفزات كبرى تحدث حاليًا فى المنظومة الصحية بمصر من خلال الخدمات التى توفرها الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وكافة المتعاملين، متوقعًا أن ذلك سيؤدى إلى تطور عالمى فى المجال الصحى وفى مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمصر والمنطقة العربية.

صندوق النقد الدولي

قالت سيلين آلار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن الصندوق يتوقع معدل نمو في مصر يبلغ 2.8% للعالم المالي 2020 / 2021، مضيفة:" نرى أن التعافي قد بدأ مع توقعات بنهوض أقوى في العام المالي المقبل ويصل بالنمو الاقتصادي إلى 5.2%".

وأشادت بتعامل الحكومة المصرية في إدارة أزمة جائحة كورونا، قائلة إن "السلطات المصرية استطاعت إدارة الأزمة بشكل جيد متبعة سياسات حكيمة اتخذت في التوقيت المناسب، وفي وقتها عبر تقديم دعم مالي ونقدي برؤية دعم الاقتصاد مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".

وتابعت، أن مصر اتخذت إجراءات عملية منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة جائحة كورونا، إضافة إلى تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا مثل قطاع السياحة وكذلك تقديم حماية اجتماعية للفقراء والشرائح والطبقات الأكثر تأثيرًا"، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها مصر وفرت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة وخففت من الآثار الصحية والاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على ثقة المستثمرين ".

وأشارت، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إلى قدرة مصر القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، موضحة أن مستوى الدين الخارجي في مصر معتدلًا مقارنة بدول الأسواق الناشئة الأخرى، متوقعة أن يتخذ الدين الخارجي مسارًا هبوطيًا بداية من العام المالي المقبل.

وأردفت "سيلين" أن الطروحات الحكومية الأخيرة جاءت عند معدلات مواتية نسبيًا و آجال استحقاق منخفضة، ما يساعد على بناء مرونة ضد الصدمات الخارجية.

أوكرانيا

أشاد ممثلو شركات السياحة في السوق الأوكرانية بجهود الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي في ظل أزمة كورونا والسعي لمضاعفة أعداد السائحين والترويج المستمر للمقصد السياحي المصري، مؤكدين أن هذا الاجتماع ستظهر نتائجه قريبا في السوق الأوكرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة تنشيط السياحة مع عدد من منظمي الرحلات وممثلي الشركات السياحية في السوق الأوكرانية، لمناقشة سُبل وآليات الترويج للمقصد المصري بالسوق الأوكرانية ودفع الحركة السياحية منه.