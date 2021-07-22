إغلاق جديد بسبب كورونا .. تفاصيل ارتفاع الإصابات الهائل في أستراليا

شهدت أكبر ولايتين في أستراليا زيادات حادة في الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا أمس الأمر الذي أثار موجة غضب محلية كبيرة بسبب عدم رفع قيود الإغلاق فيما يخضع أكثر من نصف سكان البلاد لأوامر البقاء في المنزل.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تضم مدينة سيدني أكثر مدن أستراليا سكانا، 110 حالات جديدة ارتفاعا من 78 في اليوم السابق، وذلك وفقا لما نشرته وكالة أنباء "رويترز".

وتخضع سيدني والمناطق المحيطة بها منذ ما يقرب من 4 أسابيع لإجراءات عزل عام لاحتواء تفشي سلالة دلتا الأشد عدوى.

وسجلت ولاية فيكتوريا في أستراليا 22 إصابة جديدة ارتفاعا من 9 في اليوم السابق، وهي أكبر زيادة منذ بدء موجة من تفشي فيروس كورونا هذا الشهر.

وقالت جلاديس بريجيكليان رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز "لو لم نطبق قيود الإغلاق قبل بضعة أسابيع لكان رقم 110 الذي شهدناه في أستراليا سيصبح بلا شك آلافا وآلافا.. لكننا بحاجة للعمل بجدية أكبر".

ويشهد برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا بطء حيث تلقى ما يزيد قليلا عن 11 % من السكان فقط اللقاح.

أسوأ نسب تطعيم

ونجحت أستراليا في الحفاظ على الإصابات بفيروس كورونا منخفضة نسبيا مقارنة بالكثير من الاقتصاديات المتقدمة الأخرى فسجلت 32100 إصابة و915 وفاة.

وبحسب شبكة "بي.بي.سي" البريطانية، فإن نسبة الأشخاص الذين جرى تحصينهم ضد فيروس كورونا تبلغ أقل من 14 في المئة- وهي أسوا نسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي.

وقد أعرب الكثيرون عن إحباطهم من العودة إلى الإغلاق المشدد بعد مرور 18 شهرًا على بدء انتشار الوباء، فقد وكانت عملية رفع الإغلاق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد زادت من الضغط على الحكومة الاتحادية في استراليا.

انتقادات للحكومة

وتعرض رئيس الوزراء سكوت موريسون للانتقاد الشديد بسبب البطء في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا لكنه قاوم الدعوات التي تطالبه بالاعتذار.

وقال موريسون في تصريحات صحفية الأربعاء: "لا توجد دولة لديها استجابة للوباء بنسبة 100 في المئة. أعتقد أن الاستراليين يدركون ذلك".

واستشهد مرة أخرى بنجاح أستراليا في إبقاء إجمالي عدد الإصابات تحت الإجمالي المسجل في الكثير من الدول. وقد سجلت البلاد 915 حالة وفاة بسبب الوباء، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة شهدت وفاة أكثر من 90 شخصًا بسبب فيروس كورونا في يوم واحد هو يوم الثلاثاء.

وقد أدت موجة الانتشار الحالية في سيدني، وهي أكبر المدن الأسترالية، إلى إصابة أكثر من 1500 شخص، فيما أفاد المسؤولون بظهور 110 حالات جديدة الأربعاء، على الرغم من الإغلاق الصارم في المدينة منذ أربعة أسابيع.

ويتعين على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا من أجل شراء مستلزمات البقالة وممارسة التمارين الرياضية ولأسباب ضرورية أخرى.

وهناك مخاوف من أن يمتد الإغلاق في مدينة سيدني إلى شهر سبتمبر، بعد أن أظهرت التقديرات أن المدينة قد يكون أمامها أشهر حتى تتمكن من وقف انتشار المرض.

وسيتحمل سكان ولاية ساوث أستراليا سبعة أيام من البقاء في المنزل بعد أن اكتشفت خمس حالات للإصابة بسلالة دلتا.