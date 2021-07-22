حدث في بني سويف خلال 24 ساعة .. تحرير38 محضرا لمخالفات بمحلات الجزارة و35 للمخابز البلدية



محافظ بني سويف يشدد على المتابعة المستمرة لعدم استغلال أجازة العيد في القيام بالتعدى على الأراضي الزراعية

تحرير38 محضراً لمخالفات بمحلات الجزارة و35 للمخابز البلدية

انتظام تقديم الخدمة وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بمستشفى التأمين الصحى





أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ضرورة منع كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبخاصة خلال أيام عيد الأضحى والتي قد يستغلها البعض في التعدي على الأراضى الزراعية ، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير حماية الأراضى بمديرية الزراعة وعرضه المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة ، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى إزالة16 حالة تعد "في المهد" على مساحة 16 قيراطاً بمركز الواسطى ، وبالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة وإدارة الواسطى

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم استغلال أيام العيد بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

وكانت مديرية الزراعة قد أتمت استعداداتها ضمن خطة المحافظة الخاصة بعيد الأضحى المبارك ، والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية برئاسة وكيل الوزارة متصلة بغرفةعمليات فرعية بإدارات الزراعة لمتابعة سير العمل ومواجهة أية تعديات على الأراضى الزراعية قد تحدث استغلالاً لأجازة العيد

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا موجها بتكثيف حملات التموين بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين" بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة"من 18 إلى 21 يوليو الجاري" خلال ضمن خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وذلك في إطار خطة استعدادات المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 21محضر لمحلات جزارة لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازرالحكومية،و8 محاضرلعدم الإعلان عن أسعار اللحوم ، و9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية لعاملين بمحلات الجزارة وأماكن تداول وبيع اللحوم ، فيما تم تحرير 35 محضراً لمخالفات متنوعة تم رصدها بعدد من المخابز البلدية والتي شملت :إنتاج خبر ناقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الإعلان عن المواعيد ، وتدني مستوى النظافة وأدوات العجين وتصرف في الحصة وتجميع دقيق



شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على متابعة انتظام الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمسشفى التأمين الصحي، ضمن الخطة المحكمة التي ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة من خلال المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي و البروتوكولات العلاجية وتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل

وفي هذا السياق قام مدير عام فرع التأمين الصحي الدكتور محمد يحيى بزيارة تفقدية" اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى" ، والتي تضمنت متابعة سير العمل بأقسام وإدارات مستشفى التأمين ، وذلك بحضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى ،الدكتورة رضا محمود مدير الشئون الطبية ، ومسؤولى الشؤون الإدارية والمتابعة والرقابة والتمريض

وشملت الزيارة تفقد وحدة الغسيل الكلوى وتقديم التهنئة للمرضى المتواجدين بالوحدة لتلقى العلاج، علاوة على تفقد المطبخ والأشعة والمعامل ، وكذلك متابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة ، ،وكذلك توافر الأسطوانات التي تعمل علي ضخ الاوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، ومن عدم وجود أي أعطال وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية