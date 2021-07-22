الظهور الأول لمصطفي محمد في دوري أبطال أوروبا.. جالاتا سراي يخسر بخماسية أمام أيندهوفن

تعرض فريق جالاتا سراي التركي لخسارة بخماسية مقابل هدف امام فريق أيندهوفن الهولندي في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا .

شارك مصطفي محمد محترفنا المصري ضمن صفوف فريق جالاتا سراي التركي كبديل في الدقيقة 61 من عمر اللقاء .

وتعد المباراة الظهور الأول لمصطفي محمد في دوري أبطال أوروبا .

ملخص مباراة جالاتا سراي ضد أيندهوفن :

أيندهوفن افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق زاهافي مستغلًا خطأ فادحا من موسليرا حارس مرمى جالاتا سراي.

زاهافي عاد للتسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 35 بعدما استغل زملاؤه خطأ من لاعبي جالاتا سراي في تمرير الكرة، لتصل الكرة له ويضعها في الشباك.

واستطاع كيلينتش تقليص الفارق لـ جالاتا سراي في الدقيقة 42 بهدف رائع من ضربة رأسية قوية، لينتهي النصف الأول من المباراة بتأخر فريقه بهدفين لهدف.

واستطاع ماريو جوتزه تسجيل الهدف الثالث للفريق الهولندي في الدقيقة 52، أعقبه زاهافي بهدف رابع في الدقيقة 84.

وسجل جوتزه الهدف الخامس لـ أيندهوفن في الدقيقة 89، ليتلقى فريق جالاتا سراي هزيمة ثقيلة.

نادي جالاتا سراي رفض مشاركة مصطفى محمد مع منتخبنا الوطني في أولمبياد طوكيو .