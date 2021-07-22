كارتيرون يوصي بتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك ووقف التعاقد مع هؤلاء

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اللجنة المكلفة بإدارة شئون النادى برئاسة حسين لبيب، رفضت ترشيحات بعض الوكلاء بالتعاقد مع لاعبين من دوري الدرجة الثانية.



وأكد المصدر أن لجنة النادي الأبيض وضعت مواصفات وشروط محددة في الصفقات الجديدة، وعلى رأسها أن يكون اللاعب الجديد يمتلك خبرات، ولديه قدرة على الإضافة للفريق الأبيض.



يأتي هذا في ظل المنافسات الصعبة التي يخوضها الزمالك في كافة البطولات سواء المحلية أو القارية، وهو ما يلزم التعاقد مع لاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت ضغوطات.



كما أوصى الفرنسى باتريس كاريترون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول ، إدارة القلعة البيضاء بضرورة تدعيم الجبهة اليمنى للفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل، وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

ويرى كارتيرون إن الجبهة اليمنى للزمالك تعانى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، فى ظل تواضع مستوى التونسى حمزة المثلوثى ولم يتمكن اللاعب من تقديم أوراق اعتماده، كما يعانى حازم إمام من كثرة الاصابات.

وطلب كارتيرون ضرورة العمل على تدعيم الجبهة اليمنى للزمالك بعنصر محلى وليس أجنبيا، لترك مساحة لتدعم مراكز أخرى تحتاج لاعبين أجانب مثل الهجوم والوسط.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي ٢٦ و٢٩ يوليو الجاري على الترتيب.



وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم ٢ أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم ٦ أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري