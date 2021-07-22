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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين جراء ضحايا الفيضانات

صدى البلد

أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية الصين الشعبية الصديقة جراء الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين.

وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية كالتالي: “تعرب جمهورية مصر العربية، اليوم ٢١ يوليو الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط الصين مما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى، ومتمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين”.


وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الأليم.

وكانت فضائية يورونيوز عربية اذاعت لقطات يظهر من خلالها، 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الصين بعد أن غمرت سيول غزيرة مترو أنفاق في تشنجتشو عاصمة مقاطعة هينان الواقعة وسط البلاد.
 

فيما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور مروّعة لركّاب عالقين في عربة قطار وقد غمرتهم المياه حتى أكتافهم.

هذا وتفجّرت سدودٌ جراء ارتفاع منسوب المياه في أنهار هينان بسبب الأمطار الغزيرة، وعلى إثر ذلك قامت السلطات بإجلاء نحو 200 ألف شخص من تشنغتشو في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تلك المقاطعة.

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