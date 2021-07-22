صحيفة: فان جال وافق على تدريب الطواحين الهولندية في تصفيات كأس العالم

توصل الاتحاد الهولندي إلى اتفق مع المدرب الهولندي الكبير لويس فان جال، 69 عامًا، من أجل قيادة الطواحين الهولندية في تصفيات كأس العالم 2022، خلفًا للمدرب المستقبل فرانك دي بور.



وأفادت صحيفة (دي تليجراف) الهولندية بأن فان جال وافق على تدريب المنتخب الهولندي، للمرة الثالثة، بعد أن قاد المنتخب الهولندي في فترتين بين 2000 و2002، قبل أن يعود للمرة الثانية في الفترة بين 2012 حتى 2014 قادها خلالها إلى المركز الثالث في مونديال البرازيل 2014.



وأشارت الصحيفة الهولندي واسعة الانتشار إلى أن الاتحاد الهولندي سارع لإيجاد بديل لفرانك دي بور قبل أول مباراة دولية للمنتخب ضد النرويج في الأول من سبتمبر في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.



وبذلك، يعود فان جال سيعود عن قرار اعتزاله التدريب والذي اتخذه في يناير.



وكانت هولندا، بقيادة دي بور، خسرت المباراة الأولى في التصفيات أمام تركيا 2-4، والخسارة أمام النرويج ستجعل التأهل إلى مونديال العالم أكثر صعوبة.