عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللهم ديمها علينا نعمه.. خالد مرتجي يحتفل ببطولات الأهلي

صدى البلد

شارك خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بمجموعة من الصورة له بكؤوس بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وعلق خالد مرتجي قائلا: "‬‏السادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة.. اللهم ديمها علينا نعمه".
 

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمواجهة فريق البنك الأهلي، التي من المقرر أن تقام مساء غد الخميس على ملعب «الأهلي we السلام» ضمن منافسات بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا عصر اليوم على ملعب مختار التتش، حيث عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة للاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، قبل أن يؤدي الجميع تدريبات متنوعة بالكرة انتهت بتقسيمة كرة قوية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، مرانًا متنوعًا للرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق سليمان.

وواصل وليد سليمان تنفيذ برنامج التأهيل الذي يخضع له للتعافي من إصابته، بينما أدى حسين الشحات جلسة علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الأولى خلال مشاركته في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
 
 

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

 

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة والتي ضمت علي لطفي ومصطفي شوبير في حراسة المرمي ومعهم ياسر إبراهيم ورامي ربيعه وبدر بانون وأيمن اشرف ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي وسعد الدين سمير  واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة واحمد كوكا وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووالتر وباليا ومحمد شريف ومروان محسن.

 

موسيمانى النادي الأهلي بيتسو موسيماني محمود كهربا دوري ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يغادرون اليوم

قناة مفتوحة ومعلق تونسي.. كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وإسبانيا

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-7-2021 والقنوات الناقلة

مسؤول ياباني: أولمبياد طوكيو 2020 ستشهد تطورًا كبيرًا في البنية التحتية

مصر تتطلع لأحلام وردية في مواجهة إسبانيا بأولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ