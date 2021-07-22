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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء اليوم.. أبرز الغيابات في صفوف المارد الأحمر أمام البنك الأهلي

الاهلي
الاهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحلته في أدغال أفريقيا ووضع  كأس إفريقيا للمرة العاشرة في خزائنه بمقره في الجزيرة بوسط القاهرة إلى جوار درع الدوري الذي قضى أغلب فتراته منذ صناعته في نفس المكان.

ويعود الأهلي لاستئناف حملته المحلية لحماية درع الدوري المصري الذي بات مهدداً بالصدارة المؤقتة لنادي الزمالك أثناء غياب الأحمر عن خوض عدة مباريات في الدوري.

ويلعب الأهلي مساء اليوم الخميس أمام البنك الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم موسيماني 22 لاعبًا لقائمة المباراة، التي شهدت تواجد أحمد نبيل "كوكا"، بجانب محمود متولي.

ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

 قائمة الأهلي على النحو التالي:


حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.

النادي الأهلي الدوري المصري الزمالك البنك الاهلي محمد الشناوي

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