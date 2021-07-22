أخبار المحافظات | تفاصيل مقتل ميكانيكي على يد نجله .. أزمة حمو بيكا في الإسكندرية .. ومصرع شاب في كرداسة

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة أخبار اليوم الخميس 22 يوليو 2021 ، والتي نستعرض فيها أهم الأحداث التي شهدتها محافظات مصر:

مسلسل أزمات بيكا لا ينتهي.. أزمة جديدة خارج الوسط الفني

تمثل أزمات فنان المهرجانات الشهير حمو بيكا عرضًا مستمرًا، سواء على مستوى الوسط الفني أو خارجه، ويطل علينا اليوم بيكا بأزمة جديدة مع مستأجري المحال التجارية بأحد المولات التجارية، التي تقع على محور المحمودية، بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.



غرق شاب بشاطئ إسحاق حلمي شرق الإسكندرية

شهد شاطئ إسحاق حلمي، بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، غرق شاب يدعى أحمد عماد، يبلغ من العمر 18 سنة، ولم يتم العثور على الجثمان حتى الآن.

إبراهيم دايو.. ننشر الصور الأولي لميكانيكي قتل على يد نجله الطالب الجامعي بالإسماعيلية

لقي عم "إبراهيم"، ميكانيكي مشهور إبراهيم دايو وسط مدينة الإسماعيلية، مصرعه علي يد نجله الطالب الجامعي بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب ادمانه مخدر الشابو.

جرعة شابو .. تفاصيل صادمة في مقتل ميكانيكي علي يد نجله الطالب الجامعي بالإسماعيلية

لقي ميكانيكي مصرعه علي يد نجله الطالب الجامعي بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب ادمان الجاني مخدر الشابو.

مصرع شاب وإصابة آخرين بمشاجرة نارية بقرية زاوية الكرادسة في الفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى مشاجرة بين عائلتين بقريتى زاوية الكرادسة وبنى صالح التابعتين لمركز الفيوم بسبب اولوية ري الأراضي الزراعية ، أستخدمت تم فيها كافة أنواع الأسلحة النارية والشوم والعصي علي حدود القريتين



مقتل أب على يد نجله الطالب الجامعي بالإسماعيلية

أقدم طالب جامعي على قتل والده بسلاح أبيض ، في منطقة الحكر بشارع الثلاثيني، التابع لدائرة قسم شرطة ثان في محافظة الإسماعيلية.



توافد أعداد كبيرة على مطروح.. ومصرع أسرة من 5 أفراد في حادث

شهدت محافظة مطروح خلال ال24 ساعة المنقضية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إقبالا كبيرا من زوار المحافظة على قضاء إجازة عيد الأضحى.