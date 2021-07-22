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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غرفة عمليات ببعثة مصر استعدادا لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو

غرفة عمليات ببعثة
غرفة عمليات ببعثة مصر في القرية الأولمبية

عقد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 عدة اجتماعات اليوم من أجل التنسيق والترتيب للمشاركة في حفل الافتتاح المقرر إقامته غدا.


واجتمع المهندس هشام حطب مع المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة وفي حضور المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والأستاذ عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وأفراد البعثة الإدارية خالد حسن وأحمد سعيد وأحمد أسعد وأحمد عبدالعليم وأسامة صادق العلاقات العامة من أجل مراجعة كافة الترتيبات ومراجعة الزي مع جميع اللاعبين المشاركين وأعلام مصر التي سيتم حملها في حفل الافتتاح والتأكد من تجهيز كافة الإجراءات لضمان ظهور بعثة مصر بأفضل شكل يليق بإسم ومكانة وقدرات مصر.


وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قد اختار الثنائي علاء أبوالقاسم لاعب منتخب السلاح وهدايا ملاك لاعبة منتخب التايكوندو لحمل علم مصر في إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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