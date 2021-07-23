عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياسة الأجور والأسعار.. 14 اختصاص للجنة الاقتصادبة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حددت لائحة مجلس الشيوخ، مهام اللجنة النوعية وطريقة عملها، حيث نصت على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.


وتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.


كما تتابع كل لجنة في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

 

مهام اقتصادية الشيوخ

فيما حددت المادة (45) اختصاصات لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي:
1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
4- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
5- السياسة الاقتصادية.
6- مسائل النقد والائتمان والادخار.
7- سياسة الأجور والأسعار.
8- التأمين والقروض.
9- شئون التجارة الداخلية.
10- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
11- شئون التجارة الخارجية.
12- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
13- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
14- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.

الشيوخ الموازنة العامة للدولة مجلس الشيوخ الضرائب الموازنة العامة

ترشيحاتنا

أمريكا .. منح 8 آلاف تأشيرة إضافية للأفغان المعرضين للخطر

التعليم: أوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مؤمنة طوال إجازة العيد

فضل الصلاة على النبي فى قضاء الحوائج يوم الجمعة

سياسة الأجور والأسعار.. 14 اختصاص للجنة الاقتصادبة بمجلس الشيوخ

اعترافات قاتل أمه في الجيزة: كنت عايز أعورها بس.. وحاولت انقاذها

اليوم.. وزير الرياضة يبحث مع نظيره الياباني سبل التعاون بين البلدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ