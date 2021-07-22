يوم ترفيهي لمنتخبات الاسكواش في المناطق الأثرية لدعم السياحة

نظم نادي بالم هيلز يوم ترفيهي لمنتخبات الاسكواش خلال فترة اقامتهم بالقاهرة للمشاركة في المعسكر الصيفي الذي تستضيفه ملاعب بالم هيلز .

ويستعد المنتخبات للمشاركة في بطولة بالم هيلز العربية المصرية الدولية للناشئين والناشئات .

وزارت كل المنتخبات المناطق الأثرية بمنطقة الاهرامات بصحبه امير وجيه بطل واسطورة الاسكواش والمدير الفني السابق للمنتخب،وذلك في إطار حرص المسؤولين على دعم السياحة واستغلال البطولة في تنشيط السياحة من خلال إقامة جولات في كل المناطق بالقاهرة الكبري.



ويشارك في هذا المعسكر الصيفي اكثر من منتخب أبرزهم آمريكا والسعودية والهند والبحرين وقطر وكندا.

٥٠٠ لاعبا ولاعبه يمثلون اكثر من ١٦ دولة في تنشيط السياحة

وأكد أمير وجيه، أن معسكر بالم هيلز تولي اهتماما كبيرا باستغلال هذا الحدث والذي يشهد اقامة بطولة دولية علي اعلي مستوي بمشاركة ٥٠٠ لاعبا ولاعبه يمثلون اكثر من ١٦ دولة في تنشيط السياحة وقال ان هناك برنامجًا ترفيهيا لكل الاماكن السياحة في مصر .