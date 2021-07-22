أول تعليق من أحمد حجازي على التعادل أمام إسبانيا

شارك أحمد حجازي، لاعب المنتخب الأولمبي، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل إنستجرام، بمجموعة من الصور من مباراة اليوم أمام إسبانيا.



وعلق أحمد حجازي على الصور قائلا: «أولمبياد طوكيو 2020».



وخطفت مصر، نقطة ثمينة بالتعادل مع منتخب اسبانيا سلبيا في المباراة التي بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني سيخوض ثاني مبارياته أمام الأرجنتين يوم الأحد المقبل (25 يوليو) على ملعب ستاد سابورو دومي، ثم يخوض الجولة الثالثة والأخيرة أمام استراليا يوم الأربعاء (28 يوليو) على ملعب مياجي.