نشرة الحوادث|شاب يذبح أمه في إمبابة.. وماذا طلبت النيابة من الإنتربول بشأن مجدي راسخ

نشر قسم الحوادث العديد من الأخبار خلال الساعات الماضية، جاء أبرزها ذبح شاب لوالدته في الجيزة، ومطالبة الإنتربول بوضع صهر حسني مبارك على قوائم المطلوبين.

علم "صدى البلد" من مصادر مطلعة، أن جهات التحقيق طلبت من الإنتربول الدولي وضع رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق “صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك” ومحمد هاني أحمد فريد رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق وحسام رضا أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق، على قوائم المطلوبين في مصر، جاء ذلك على خلفية اتهامهم بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، وإحالتهم إلى المحاكمة بمقتضاها.

يذكر إنه جاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار أحمد مسعود رئيس نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونيين لها أخلوا عمدا وآخر متوفى بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم عقد المقاولة المبرم بين الشركة رئاستهم والهيئة العامة للبترول، والمتمثلة في التزامهم بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتوريدها للهيئة والمنصوص عليها بالعقد بأن امتنعوا عمدا عن توريد المبالغ المحصلة لصالح الهيئة خلال الفترة من 2010 حتي 2019 بإجمالي مبلغ مقداره 969,669,636مليون جنيه ومبلغ مقداره ,725,986,64 مليون دولار خلال فترة رئاسته للشركة بأن امتنع الأول عن توريد 73,829,082مليون جنيه ومبلغ 633,826الف دولار، وامتنع "المتوفي خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 180,173,293مليون جنيه ومبلغ 944,856 ألف دولار،وامتنع الثاني خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 74,306,843 مليون جنيه ومبلغ 21,518 ألف دولار، وامتنع الثالث خلال فترة رئاسته للشركة عن توريد مبلغ 641,360,418 مليون جنيه ومبلغ 125,785 ألف دولار مما ألحق ضررا جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا في قيمةالمبالغ المالية الممتنع عن توريدها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية مجموعة من الصور والتعليقات والرسائل الغرامية التي تبادلها الزوجان محمد أحمد عبدالحفيظ والذى لقى مصرعه على يد زوجته فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصاريف العيد، ولاقت منشورات المجنى عليه والمتهمة على صفحتهما الشخصية فيس بوك ردود أفعال واسعة وكان آخرها رسالة قال فيها "وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، بينما دونت هي تعليقًا على إحدى صوره: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

فيما أكدت المتهمة خلال التحقيقات التي أجريت معها أنها مكنتش تقصد قتل زوجها مضيفة انها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض ويلقى مصرعه في الحال.

شهدت منطقة إمبابة جريمة قتل بشعة اليوم الخميس ثالث أيام العيد، حيث قام شاب بذبح والدته، وتمكنت مباحث الجيزة من القاء القبض على المتهم التي أشارت التحريات الأولية إلى أنه مريض نفسي، تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة البصراوي بإمبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث واستدعت شقيق المتهم الأصغر وهو شاهد العيان على الحادث لسماع أقواله.

وتبين من الفحص الأولي قيام شاب بقتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن المتهم من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مصرع مسن يمني الجنسية عقب سقوطه من شرفة بالطابق التاسع بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات برئاسة العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية ان المسن يعاني من مرض نفسي وقرر التخلص من حياته فأقدم على الانتحار وألقى نفسه من الطابق التاسع صباح اليوم الخميس.

ويجري ضباط المباحث المناقشات اللازمة لشهود العيان وأسرة المتوفي للوقوف على التفاصيل الكاملة للواقعة

وكان يمني عجوز قد لقى مصرعه عقب سقوطه من شرفة شقته بالطابق التاسع بالطالبية، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من شرفة شقة من احد العقارات بشارع مستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

تجري نيابة الجيزة، التحقيق مع 3متهمين بقتل مسن أخذا بالثأر في منشأة القناطر بالجيزة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار آخرين متهمين بالاشتراك في الواقعة كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتكثف مباحث الجيزة، التحريات لضبط اثنين من المتهمين بقتل مسن بإطلاق النار عليه، بسبب خصومة ثأرية فى منشأة القناطر، وألقى رجال المباحث القبض على 3 من المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين.

وكشفت تحريات المباحث، التي اشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المجني عليه منذ ما يقرب من 50 عاما وخلال فترة شبابه حصل على ثأره وقتل المتهم بقتل والده، حتى قرر أفراد من أسرة الشخص القتيل الثأر له رغم مرور تلك السنوات، فرصدوا تحركات المجني عليه المسن، وخلال تواجده بأرضه الزراعية أطلقوا النار عليه وفروا هاربين.