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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام بعد التعادل مع مصر.. أستراليا تهزم الأرجنتين.. تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وروقا

مصر ضد إسبانيا
مصر ضد إسبانيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية  أو العالمية.

 

وجاءت أبزر الأخبار كالتالي:

 

مدرب إسبانيا يفتح النار على الحكام: «الفار والعدالة» غابا عن مواجهة مصر
هاجم خوسيه لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، تقنية الفيديو"var" بعد التعادل السلبي أمام نظيره المصري اليوم الخميس في أولمبياد طوكيو 2020.

 

مجموعة مصر.. أستراليا تحقق مفاجأة وتهزم الأرجنتين بهدفين في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب أستراليا مفاجأة في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سابورو دوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

 

مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لـ"شيكابالا وروقا"
خاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

 

نجم الزمالك مطلوب في كوكاكولا.. واللاعب يرفض الرحيل
تلقى إسلام جابر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتصالات من قبل مسؤولي نادي كوكاكولا لمعرفة رأيه بشأن الانتقال لصفوف الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء في الموسم المقبل.

 

 

لاعبنا بطل أوروبا.. أول تعليق من شوقي غريب علي تعادل مصر مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، علي سعادته بالأداء الذي ظهرت عليه عناصر المنتخب خاصة في الشوط الثاني أمام نظيره الإسباني.

 

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا
أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، علي سعادته بالأداء الذي ظهرت عليه عناصر المنتخب خاصة في الشوط الثاني أمام نظيره الإسباني.

 

بسبب مصطفى محمد.. أحمد حسن يشن هجوما عنيفا على مدرب جالاتا سراي
شن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، هجوما عنيفا على فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، بسبب جلوس المهاجم المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء الفريق، أمام آيندهوفن الهولندي أمس، الأربعاء،  في ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

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