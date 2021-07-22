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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام المجزر العام بالسويس يقضي علي الذبح العشوائي في الشوارع

الأطباء البيطريين
الأطباء البيطريين في مجزر السويس

تمكنت الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بمحافظة السويس من القضاء علي الذبح العشوائي بشوارعها في عيد الأضحي المبارك

كان اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور طارق كمال زكي مدير مديرية الطب البيطري بالسويس قد توجها عقب صلاة العيد بمسجد حمزة بمحافظة السويس والقيادات التنفيذية بالمحافظة إلى مجزر السويس العام لمتابعة أعمال المجزر وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بمنع لذبح الأضاحى بالطرقات والشوارع وبمنع إقامة الشوادر وكذلك لذبح الأضاحى بمجزر السويس العام مجانا طوال فتره ايام العيد

وقال الدكتور طارق زكي أنه تم تنظيم العمل بمجزر السويس العام للدخول وخروج المواطنين حيث توافد المواطنين علي مجزر السويس بكثافة وتمت أعمال الذبح بسلاسة وانسيابية ودخول المواطنين علي مجموعات وفي نظام تام

وأضاف أنه تواجد أطباء مجزر السويس العام وقاموا بفحص الذبائح والتأكد من خلوها من مسببات الأمراض

كما اشاد المواطنين بالنظام والنظافة والتطهير داخل المجزر وإنهاء كافة أعمال الذبح والتشفية والتغليف للاضاحي بكل يسر للمواطنين
واضاف زكي أن مذبوحات الأضاحي بمحافظه السويس عن يوم الثلاثاء ١ أبقار و٤١عجل جاموسى و ٣٧ عجل بقرى و ٨ ضان بإجمالي ٨٧ ذبيحة
مشيرا إلى أنه لاتوجد مذبوحات الجزارين
وفي اليوم الثاني لعيد الأضحي بلغت مذبوحات محافظة السويس عن يوم الأربعاء ١ جاموس و٤ عجل جاموسى و ٦ عجل بقرى و ٢ ماعز

أما مذبوحات الجزارين فكانت ٢ عجل بقرى
ومذبوحات مجزر الأدبية الخاص
٢٠٠ عجل بقرى مستورد خاص لجمعية الارومان
كما بلغت مذبوحات الأضاحي ١ جاموس و ٣ عجل بقرى و ٣ عجل جاموسى بالإضافة لمذبوحات الاضاحى لجمعية الارومان
١٥٠ عجل بقرى مستورد بمجزر الأدبية الخاص و مذبوحات الجزارين بلغت ١ جاموس و ٤ عجل بقرىو ١ عجل جاموسى.
 

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