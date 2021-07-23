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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادات وتقاليد.. أبرز المأكولات والمشروبات النوبية في عيد الأضحى

إبراهيم- أحد أبناء
إبراهيم- أحد أبناء النوبة بقرية غرب سهيل بأسوان

مع أيام عيد الأضحى المبارك والذى تعم فيه الفرحة والسعادة والسرور داخل مختلف البيوت المصرية، فإن هناك بعض المناطق لها طقوس وعادات وتقاليد خاصة للإحتفال بهذه المناسبة العزيزة.

 

وللوقوف على ذلك فقد قامت عدسة " صدى البلد " بالتواجد داخل قرية غرب سهيل النوبية بمدينة أسوان للتعرف على أشهر وأبرز العادات والتقاليد والطقوس التي يتم توارثها جيلاً بعد جيل بين أبناء النوبة. 

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وفي سبيل توضيح الطقوس المختلفة فقد حدثنا الأستاذ إبراهيم – أحد أبناء النوبة بقرية غرب سهيل عن هذه الطقوس حيث أكد على أن النوبة تمتاز مثل باقى معظم قرى مصر بالتآلف وصلة الأرحام والود والمحبة وخاصة في عيد الأضحى المبارك .

وأوضح إبراهيم بأن الطقوس تبدأ قبل العيد أو 15 يوم ، فسيدات النوبة هم نوارة النوبة والذين يقومون بالعمل بتنظيف البيوت والمنازل ، وهناك كثير من البيوت بها أحواش ، ويتم تجميع الرمل الخشن ويزينوا البيوت بالأولون المختلفة ، ويكونوا منتظرين يوم عرفة حيث يستعدوا للعيد .

وأشار بأن كل بيت في النوبة يقوم بتربية الذبائح التي يتم الأضحية بها ، والقليل جداً يقوم بالشراء ، رغم المتغيرات والتطور الذي تشهده الحياة العصرية والمتحضرة ، فقد كانت الأسر قديما وحتي وقت قريب يقومون بتربية الأغنام والخراف بالبيوت ، وأنه بعد صلاة العيد مباشرة يتم تنفيذ ذبائح الأضاحى ، فقد كان قديماً مفيش حاجة أسمها جزارين ، الكل يذبح لبعضه ، بخلاف الوقت الحالي الذي يتم الإعتماد فيه بشكل أساسي علي التنسيق المسبق مع جزارين لتنفيذ أعمال الذبح للأضاحي المختلفة سواء كانت هذه الأضاحي من الخراف أو العجول.

وأضاف بأننا نتجمع كأسر وعائلات ونقوم بالإفطار في الساعة الثامنة ، وبعد صلاة الظهر نتوجه للتجمع مرة أخرى لتناول وجبة الغداء حيث ينزل في الجوامع وفي ساحات ومحيط المساجد الرجال والشباب والأطفال، ونقوم بتناول الغداء مع بعض حيث يتم تجهيز أطباق الفتة الموضوع عليها لحوم الأضاحي والصوص والأرز والخبز أو العيش الشمسي وغير ذلك حيث أنه بعد تناول وجبة الغداء يقوم الحضور بالذهاب للمنازل للراحة ، ثم يعاودون النزول بعد صلاة العصر لتقديم التهانى على بعضهم البعض ، والجميع يزورن بعضهم بعض في نوع من تحقيق التواصل الرحمى الموجود بين أبناء القرية من الأسر والعائلات ، مؤكداً علي أنه محدش بيحس في معظم قرى النوبة مين الفقير ومين الغنى ، فالجميع على قلب رجل واحد، وكلنا مكملين لبعض.
 

أما عن أبرز المأكولات في عيد الأضحي فقال إبراهيم أن النوبة تمتاز بـ 5 أصناف من الملوخية ، بجانب وجود صوص اللحوم ، وهناك أيضاً الخمريت والكابد وغيره من المأكولات التي تشتهر بها النوبة ، وأيضاً العيش الشمسي بتاع الفتة بيتم تنشيفه في الأفران ، والجزء الأخر طازه ، وهناك السناسن ، والفتى ، وأنواع أخرى من العيش ، فالخمريت يضاف له ملوخية وصوص طماطم ،

وأكد علي أن بعد القرى عن المدنية جعلها و يجعلها محتفظة بطقوسها وتراثها وأعرافها ، ورغم المتغيرات من دخول التليفزيون والأنترنت، لكن لا تزال محتفظة القرية النوبية بها، كما تتميز القرية النوبية بصلة الرحم والتكافل الإجتماعى ، فكلنا مغطيين بعض محدش برده بيعرف مين عنده أو مين معندوش.

وأكمل بأن السيدات من الجيران يتجمعوا في البيوت مع بعض ، والرجال يتجمعوا بالصوانى عند المساجد ، ونوزع على بعض ونستطعم طعم اللحوم مع بعض في أجواء من الألفة ، وتتنوع صوانى الأكل ، أما عن أبرز المشروبات التي يتم تناولها وتشتهر بها النوبة يوجد لدينا الأبريق والليمون والكركدية والدوم والتمر هندى ، وكلها مشروبات صحية يتم توزيعها قبل وأثناء وبعد الأكل .

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أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان عيد الأضحى طقوس وعادات

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