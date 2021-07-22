كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل أبناء الرداء الأحمر لمباراة البنك الأهلي، التي تقام في السابعة من مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 25 من مباريات بطولة الدوري.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووالتر بواليا وسعد سمير وأليو ديانج ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.