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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يصل إلى ملعب السلام استعدادا لمباراة البنك الأهلي

صدى البلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب الأهلي we السلام، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم.

 

وحرص الجهاز الفني للأهلي على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عملية الإحماء.

 

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني -تشكيل الأهلي لمباراة البنك وضمت

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووالتر بواليا وسعد سمير وأليو ديانج ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.

ويغيب عن الفريق خلال مباراة البنك الأهلي السداسي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، نظرا لانضمامهم إلى المنتخب الأولمبي في طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدما في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة البنك الأهلي وفي جعبته 51  نقطة جمعها من 23 جولة، بعدما حقق الفوز في 15  مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة».
وتعادل في 6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز»  والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 17 هدفًا.

وتعد مباراة البنك الأهلي اليوم الظهور الأول للفريق بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي وللمرة العاشرة في تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

فيما يدخل البنك الأهلي مباراة اليوم في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، جمعها من 26 مباراة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات  وخسر في 11  مباراة.

 

البنك الاهلي الدوري الممتاز علي لطفي حمدي فتحي علي معلول

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