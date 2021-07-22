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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مرحبا #الاهلي_الغالي دعما للنادي الأهلي اليوم في مواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إن شاء الله وبإذن الله وبأمر الله الأهلي يفرحنا النهاردة  نقول يارب يارب ياعالي أنصر الأهلي الغالي ‎#الدوري_ياأهلي " و "‏عدنا بروح الأبطال بروح الأهلي الذي لا يقهر يارب يا عالي انصر الاهلي الغالي".

 

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تشكيل أبناء الرداء الأحمر لمباراة البنك الأهلي، التي تقام في السابعة من مساء اليوم على ملعب الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 25 من مباريات بطولة الدوري.

 

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي – محمود عبد المنعم كهربا – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – جونيور أجايي.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ووالتر بواليا وسعد سمير وأليو ديانج ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي ومحمود وحيد.

بيتسو موسيماني موسيمانى كهربا الأهلى البنك الاهلي محمود عبد المنعم كهربا

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