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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يا قاتل يا مقتول.. تفاصيل جديدة في قضية المتهمة بقتل زوجها فى القليوبية.. فيديو

أسرة المتهمة بقتل
أسرة المتهمة بقتل زوجها فى القليوبية

أجرى موقع صدى البلد الاخباري أول لقاء و بثا مباشرا مع أسرة ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها في قرية طنط الجزيرة دائرة مركز طوخ فى القليوبية.
وقالت والدة المتهمة ان ريهام اتصلت بوالدها قبل وقفة العيد بيوم حتى يساعد زوجها مع الكهربائى فى تركيب جهاز تكييف جديد ، مشيرة الى انها فوجئ باتصال تليفوني ان ريهام وزوجها حصل لهم حادثة وعندما ذهبوا فوجئوا بوفاة محمد زوج نجلتهم.
واشارت الى ان المباحث ضبطت نجلتها لاتهامها بقتل زوجها مضيفا ان ريهام اخبرته بحدوث مشاجرة مع زوجها بسبب كارت الكهرباء لانه كان على وشك الانتهاء وطلبت منه شحنه الا انه رفض وتشاجر معها ثم قام بغلق باب الشقة وقال لها " يا قاتل يا مقتول".
وتابعت ان زوج ريهام قام بخنقها فى المطبخ فحاولت الدفاع عن نفسها فأصابته بسكين الفاكهة مضيفا ان نجلته متزوجة منذ 4 سنوات ولديها طفلة رهف وأحمد.
وقالت ان ريهام وزوجها كان متواجدين عندهم فى البيت قبل الواقعة بيوم واحد ومكنش بينهم اي مشاكل.
من جانبه قال والد المتهمة إن ابنته قبل الحادث بيوم كانت مع زوجها في منزله، مضيفا إن زوجها اشترى لها تكييف وثلاجة جديدة.
وتابع والد المتهمة: إنه في اليوم التالي اتصل به أحد الجيران واستدعاه لمنزل ابنته بحجة أنها وزوجها أصيبا في حادث وعندما هرول لمنزل ابنته وجد زوجها غارقا في دمائه والمباحث في شقتهما.
واستكمل حديثه أنه كشف الغطاء عن جثة المجني عليه وشاهد طعنة صغيرة جدا بالقلب مضيفا أن نجلته قالت أمام النيابة "إنها لم تقصد قتله، حيث دبت بينهما مشاجرة في المنزل قام المجني عليه بإصابتها في رقبتها ولم تجد سوى السكينة بجانبها للدفاع عن نفسها" مؤكدا أنه يثق في عدالة ونزاهة القضاء.
وكانت منطقة طنط الجزيرة التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية قد شهدت مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات بينهما ، وتطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، واستلت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس السيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.
وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة بمنطقة طنط الجزيرة دائرة المركز بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ ع" 28 سنة محاسب تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا وعلى الفور توجهت الزوجة للمطبخ واستلت سكينا وطعنته فى صدره فسقط على الفور جثة هامدة.
وجرى تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمة على نيابة مركز شرطة الخانكة أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية النيابة العامة مركز شرطة طنط الجزيرة مشادة كلامية

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