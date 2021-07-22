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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد روماني يزور الكنيسة الأثرية بجبل الطير بـ سمالوط

وفد روماني يزور منطقة
وفد روماني يزور منطقة جبل الطير بسمالوط

زار وفد من دولة رومانيا منطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا اليوم الخميس.

قال القس ثأوفيلس متي، راعي كنيسة الدير إن الوفد ضم مجموعة من الأسر بجانب آباء كنيسة رومانيا وأشادوا بجمال المنطقة والكنيسة، والتقطوا بعض الصور التذكارية، وذلك في زيارة للمنطقة كأحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأضاف القس ثاؤفيلس متى، أن عمر الكنيسة القائمة يبلغ 1685 سنة، والمكان يزوره مصريين وأجانب وباحثين على مدار العام.


البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وافق على إدراج منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ضمن مسار رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم.

وبعد موافقة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على إدراج منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ضمن مسار رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، لتصبح كنيسة السيدة العذراء الاثرية بجبل الطير مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم، استنفرت الدولة كل طاقاتها لتكون مواقع محطات زيارة العائلة المقدسة في ابهي صورها.


ودير السيدة العذراء أعلى قمة «جبل الطير» بمركز سمالوط بالمنيا، يعد أحد أهم تلك المزارات الذي تتخطى أهميته القيمة التاريخية فقط، وذلك لتوافد مئات الآلاف لزيارة المكان على مدار العام منهم نحو 2 مليون مسلم ومسيحي يتوافدون إليه في أسبوع واحد سنويا يعرف بأسبوع الزيارة أو موسم العذراء أو المولد يحل في كل عام بعد عيد القيامة المجيد بنحو شهر وينتهي بعيد الصعود، أي في أواخر مايو من كل عام.

ويضم دير «جبل الطير» أربع كنائس حديثة بخلاف الكنيسة الأثرية والكنيسة الأثرية بالدير ترجع إلى القرن الرابع الميلادي وتعد أحد المعالم الأثرية للمحافظة وتقع شرق النيل أمام مدينة سمالوط.

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