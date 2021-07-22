احذر تناول هذه الأطعمة خلال فصل الصيف

عاد الصيف مرة أخرى ، بكل مجده والحرارة ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة لن يكون الأمر ممتعًا، على الرغم من أننا قد لا نتمكن من خفض درجة الحرارة ، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة نفسك على الشعور بالتحسن ، وذلك من خلال تعديل عاداتك الغذائية

الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فصل الصيف وفقًا لموقع boldsky

1. المشروبات الساخنة

يعتمد معظمنا على قهوة الصباح أو الشاي لبدء اليوم ، في حين أن هذه العادة قد تجعلك تشعر بمزيد من النشاط ، فإن تناول القهوة والشاي بانتظام خلال فصل الصيف يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم والجفاف لذا ، فإن استبدالها بالشاي الأخضر أو ​​القهوة المثلجة يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة أفضل في موسم الصيف

2. الأطعمة الدهنية

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة ، مثل الأطعمة المقلية ، وما إلى ذلك ، غير صحية ، ليس فقط في الصيف ، ولكن في كل الأوقات ، لأنها يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض الخطيرة لدى الناس، يمكن أن تكون الأطعمة الدهنية أسوأ عندما تتناولها خلال فصل الصيف ، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من مناعتك.

3. الفواكه الجافة

تعتبر الفواكه الجافة ، مثل التمر والزبيب والمشمش وما إلى ذلك ، صحية للغاية لأنها محملة بالعناصر الغذائية القوية ، ومع ذلك ، قد ترغب في الاسترخاء عليها خلال فصل الصيف، يمكن للفواكه الجافة أن ترفع درجة حرارة الجسم وتجعلك تشعر بالتهيج والإرهاق حتى .