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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر تناول هذه الأطعمة خلال فصل الصيف

اطعمة لا يفضل تناولها
اطعمة لا يفضل تناولها في الصيف

عاد الصيف مرة أخرى ، بكل مجده والحرارة ، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة  لن يكون الأمر ممتعًا، على الرغم من أننا قد لا نتمكن من خفض درجة الحرارة ، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة نفسك على الشعور بالتحسن ، وذلك من خلال تعديل عاداتك الغذائية

الأطعمة التي يجب تجنبها خلال فصل الصيف وفقًا لموقع boldsky

 

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أهم النصائح للحفاظ على بشرتك في الصيف

 

1. المشروبات الساخنة 

يعتمد معظمنا على قهوة الصباح أو الشاي لبدء اليوم ، في حين أن هذه العادة قد تجعلك تشعر بمزيد من النشاط ، فإن تناول القهوة والشاي بانتظام خلال فصل الصيف يمكن أن يزيد أيضًا من حرارة الجسم والجفاف لذا ، فإن استبدالها بالشاي الأخضر أو ​​القهوة المثلجة يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة أفضل في موسم الصيف

2. الأطعمة الدهنية 

تعتبر الأطعمة الدهنية والأطعمة السريعة ، مثل الأطعمة المقلية ، وما إلى ذلك ، غير صحية ، ليس فقط في الصيف ، ولكن في كل الأوقات ، لأنها يمكن أن تسبب عددًا من الأمراض الخطيرة لدى الناس، يمكن أن تكون الأطعمة الدهنية أسوأ عندما تتناولها خلال فصل الصيف ، لأنها يمكن أن تزيد من حرارة الجسم وتقلل من مناعتك.

3. الفواكه الجافة 

تعتبر الفواكه الجافة ، مثل التمر والزبيب والمشمش وما إلى ذلك ، صحية للغاية لأنها محملة بالعناصر الغذائية القوية ، ومع ذلك ، قد ترغب في الاسترخاء عليها خلال فصل الصيف، يمكن للفواكه الجافة أن ترفع درجة حرارة الجسم وتجعلك تشعر بالتهيج والإرهاق حتى .

 

 

الصيف اطعمة تزيد حرارة الجسم الأطعمة الدهنية الفواكه الجافة اخبار الصحة

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