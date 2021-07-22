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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخضروات؟.. القهوة تحمي من الإصابة بـ كورونا

الخضروات
الخضروات

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

دراسة: القهوة تحمي من الإصابة بـ كورونا
 

وجدت دراسة جديدة، أن تناول القهوة والخضروات قد يوفر بعض الحماية من فيروس كورونا COVID-19.

قالت مارلين كورنيلس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج: "إن فيروس كورونا COVID-19 هو عدوى تنفسية، والجهاز المناعي يلعب دورًا مهمًا في الأمراض المعدية، وأن تغذية الشخص تؤثر على المناعة".

لا تصدقها.. أشهر الخرافات حول حصوات الكلى

حصوات الكلى تتكون في جسم الإنسان، لعدة أسباب منها زيادة الوزن وتناول بعض الأدوية الطبية، كما أنه عند الإصابة بها تسبب التهاب المسالك البولية عند الرجال، ولها العديد من الأعراض مثل الحمى والقشعريرة وآلام حادة في المعدة.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الخرافات عن حصوات الكلى.

 

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ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخضروات؟

من المعروف أن جميع الخضروات تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية صحية ، وبعضها يتميز بفوائده الاستثنائية. 

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات في الحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب .

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية من الخضروات في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة حمض الفوليك في الدم. 

3 مخاطر تصيبك عند التوقف عن تناول اللحوم.. تعرف عليها

لا يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحوم، ولكن عدم تناول اللحوم بشكل منتظم وبكميات معتدلة يمكن أن يسبب بعض الأضرار على صحتك.

ومن أبرز الأضرار التي يمكن أن يسببها عدم تناول اللحوم هي..

نشرة المرأة نشرة المرأة والصحة حصوات الكلى القهوة كورونا الخضروات

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