نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخضروات؟.. القهوة تحمي من الإصابة بـ كورونا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

وجدت دراسة جديدة، أن تناول القهوة والخضروات قد يوفر بعض الحماية من فيروس كورونا COVID-19.

قالت مارلين كورنيلس، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرج: "إن فيروس كورونا COVID-19 هو عدوى تنفسية، والجهاز المناعي يلعب دورًا مهمًا في الأمراض المعدية، وأن تغذية الشخص تؤثر على المناعة".

حصوات الكلى تتكون في جسم الإنسان، لعدة أسباب منها زيادة الوزن وتناول بعض الأدوية الطبية، كما أنه عند الإصابة بها تسبب التهاب المسالك البولية عند الرجال، ولها العديد من الأعراض مثل الحمى والقشعريرة وآلام حادة في المعدة.

ومن خلال هذا التقرير نستعرض أبرز الخرافات عن حصوات الكلى.

من المعروف أن جميع الخضروات تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف غذائية صحية ، وبعضها يتميز بفوائده الاستثنائية.

ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالخضروات في الحماية من السرطان والسكري وأمراض القلب .

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية من الخضروات في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة حمض الفوليك في الدم.

لا يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحوم، ولكن عدم تناول اللحوم بشكل منتظم وبكميات معتدلة يمكن أن يسبب بعض الأضرار على صحتك.

ومن أبرز الأضرار التي يمكن أن يسببها عدم تناول اللحوم هي..