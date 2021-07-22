4 أسباب وراء تعادل الأهلي مع البنك الأهلي بالدوري

سادت حالة من الاستياء والغضب داخل النادي الأهلي بسبب المستوي الذي ظهر عليه الفريق الأول لكرة القدم أمام البنك الأهلي وفقدان نقطتين ثمينتين ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وهاجمت جماهير القلعة الحمراء لاعبي فريقها بشده عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهمتهم بالاستهتار والتعالي علي الكرة بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وحملت الجماهير مسئولية التعادل أمام البنك الأهلي لأربعة أسباب أولها موافقة إدارة النادي علي خوض المباريات دون وجود سداسي المنتخب الأوليمبي وهم محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

والسبب الثاني هو تراجع مستوي محمود كهربا وجونيور اجايي بصورة واضحة والثالث هو الظهور غير الطبيعي لمحمد هاني والذي لم يكن له وجود داخل المباراة.

والسبب الرابع هو إدارة بيتسو موسيماني المدير الفني للمباراة حيث احتاج إلي 70 دقيقة ليري تراجع مستوي أجايي وكهربا ولم ير أو يشعر بأن الجبهة اليمني التي يشغلها محمد هاني كانت شبه مستباحة لهجوم المنافس الذي صال وجال بكل أريحية فيها.

وفرط الأهلي في فوز سهل كان في متناوله، وأهدر نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل 1 / 1 مع ضيفه البنك الأهلي اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وظل الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة بفارق تسع نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك، ومازال الفريق الأحمر يمتلك 3 مباريات مؤجلة.

في المقابل، ارتفع رصيد البنك الأهلي، إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر (الرابع من القاع).

وبادر الأهلي، المنتعش بتتويجه مؤخرا ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بالتسجيل عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48، قبل أن يحرز كريم بامبو هدف التعادل القاتل للبنك في الدقيقة 86، لينال فريقه نقطة مستحقة.