مران الزمالك.. فقرة بدنية في التدريبات المسائية

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية سريعة تحت إشراف فرناندو مسؤول الأحمال، وذلك على هامش المران المسائي اليوم الخميس.

وانطلقت التدريبات الجماعية لفريق الزمالك على ملعب فندق الإقامة بمدينة برج العرب على هامش المعسكر الحالي للزمالك خلال فترة التوقف الحالية.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية بـ طوكيو.



وخاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.