مران الزمالك.. جلسة فنية بين كارتيرون واللاعبين

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين على هامش المران المسائي اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حديثا من المدير الفني مع اللاعبين حول العديد من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للزمالك.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية سريعة تحت إشراف فرناندو مسؤول الأحمال، وذلك على هامش المران المسائي اليوم الخميس.

وانطلقت التدريبات الجماعية للفريق على ملعب فندق الإقامة بمدينة برج العرب على هامش المعسكر الحالي للزمالك خلال فترة التوقف الحالية.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة.