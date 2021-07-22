تقسيمة فنية للاعبي الزمالك في المران المسائي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية على ملعب فندق الإقامة على هامش المران المسائي للفريق اليوم الخميس.

وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، حيث ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تنفيذ بعض المهام الفنية والخططية خلال المران.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، على هامش المران المسائي للفريق اليوم الخميس.

وركز كارتيرون على خلال هذه الفقرة على التسليم والتسلم بشكل سريع، والتحرك بدون حركة في أكثر من موقف داخل الملعب، حيث حرص على إيقاف المران في أكثر من مرة لتصحيح بعض الأوضاع الفنية.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية سريعة مع اللاعبين على هامش المران المسائي اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حديث من المدير الفني مع اللاعبين حول العديد من الأفكار الفنية المراد تنفيذها خلال التدريبات الجماعية للزمالك.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة.