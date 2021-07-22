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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان بلا دواء.. قرار بإغلاق الصيدليات غدا

الدواء
الدواء

أصدر تجمع أصحاب الصيدليات بيانا عاجلا قال فيه "إن الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لإيجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ أشهر، فالحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء فاقمت للأسف المشكلة بدل أن تؤدي إلى حلها.

 

وأضاف البيان :  مستوردو الأدوية توقفوا تماما عن تسليم الأدوية للصيدليات بعد قرار وزير الصحة الأخير بتسعير الأدوية غير المدعومة على سعر 12.000 مما جعلهم يعتبرون ان التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا أيضا عن تسليم الأدوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم.

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وتابع البيان : لقد حاول أصحاب الصيدليات ومنذ بداية الأزمة توفير ما يستطيعون للمرضى من ادوية متوفرة لديهم على قلتها، إلا أننا وصلنا الى مرحلة الفقدان الكامل للأدوية من على رفوف معظم الصيدليات.

 

كما استكمل البيان قائلا : وأمام هذا الواقع المؤسف وبانتظار توفر الأدوية من المستورد أو بدائلها لتلبية حاجة المرضى نجد أنفسنا مضطرين للتوقف القسري عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعة /2021/7/23 وإلى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الأدوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي بمخالفة صريحة وواضحة للقانون. سائلين الله عز وجل أن يحمي لبنان وشعبه من الأمراض والأخطار."

لبنان مشكلة الدواء الصيدلي صيدليات المستوردين الأدوية وزارة الصحة

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