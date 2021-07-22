ثالث أيام العيد.. أهالي المشاودة يعثرون على جثة مُزارع وسط زراعات القصب في سوهاج

عثر أهالي قرية المشاودة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، على جثة مُزارع ثلاثيني، مُلقاة داخل زراعات القصب، ويظهر عليه علامات الاعتداء بضربات مُتتالية في منطقة الرأس.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بعثور أهالي قرية المشاودة دائرة المركز، على جثة مُزارع ثلاثيني وسط زراعات القصب.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع (محمود. م. ع - 38 عامًا - مُزارع - ويقيم ناحية قرية المشاودة الغربية دائرة المركز)، إثر ضربات بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.