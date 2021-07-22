الشارقة الإماراتي يعلن ضم لاعب ايفرتون الإنجليزي

أعلن نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم، عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي بيرنارد، تدعيما لصفوفه قبل انطلاق موسم 2021 / 2022.

وذكر النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أن بيرنارد انضم إلى صفوف الفريق بعقد لمدة موسمين قادما من إيفرتون الإنجليزي.

ورحب الشارقة بلاعبه الجديد قائلا: "ساحر جديد ينضم إلينا، نرحب بانضمام الدولي البرازيلي بيرنارد إلى قلعة الملوك قادما من فريق إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لموسمين".

وكان بيرنارد قد بدأ مسيرته في أتلتيكو مينيرو عام 2010، قبل أن ينتقل إلى شاختار دونتيسك الأوكراني في عام 2013 ومنه إلى إيفرتون الإنجليزي منذ عام 2018.

وأنهى الشارقة الموسم الماضي من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.