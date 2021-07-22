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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمات دولية تحتج على انتهاكات إيران بحق الأحواز

صدى البلد

خرجت احتجاجات في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية جنوب غربي إيران، احتجاجا على تحويل السلطات الايرانية لمجرى عدة أنهر من بينها نهر كارون الذي يعد أكبرها، بعيدا عن مناطقهم، مما ينذر بالعطش وتداعيات خطيرة أخرى.

 

وتصدر وسم #الأحواز_تنتفض منصات التواصل الاجتماعي معبرين الأحواز عن غضبهم الشديد ضد الانتهاكات التي تمارسها السلطات الايرانية حيالهم.

 

في غضون ذلك تحركت عدة منظمات دولية معلنه عن تأسيس "التحالف الحقوقي الدولي للتضامن مع انتفاضة العطش في الاحواز" وذلك بسبب جرائم النظام الإيراني  الممنهجة واستهدافة الإنسان و البيئة الأحوازية عبر الاضطهاد و التهميش و التدمير البيئي المتعمد بغية تهجير السكان الأصليين (الأحوازيين العرب) و تضامنا مع أبناء الشعب المنتفض الذي انطلقت انتفاضته المباركة تحت عنوان" انتفاضة العطش" منذ 7 ايام- مطالباً السلطات الايرانية بتوفير مياه الشرب و إعادة مجرى المياه إلى الأنهر الأحوازية التي أصبحت تعاني الجفاف بعد سرقة ميائها عبر بناء السدود و تحريف مجرى المياه إلى العمق الايراني.

 

يأتي  تأسيس "التحالف الحقوقي الدولي للتضامن مع انتفاضة العطش في الاحواز" للتعبير عن رفض المنظمات والشخصيات الحقوقية الدولية القاطع لتلك السياسات الاجرامية الايرانية مطالبين مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد  الاوروبي والجامعة العربية و دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على النظام الايراني لحثه بالكف عن تلك الجرائم و التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية لاسيما إرسال لجنة دولية محايدة لتقصي الحقائق و كشف الجرائم في الأحواز.

المنظمات المنطوية تحت التحالف هي:

١/ المجموعة العربية الافريقية لحقوق الانسان
٢/ التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق الانسان
٣/ رابطة "برلمانيون لأجل الاحواز"
٤/ الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الانسان
٥/ المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان
٦/ المركز الاحوازي لحقوق الانسان
٧/ المنظمة الاحوازية للدفاع عن حقوق الانسان
٨/ المرصد الاحوازي لحقوق الانسان
٩/ المرصد البلوشي لحقوق الانسان
١٠/ الائتلاف اليمني لحقوق الانسان
١١/ المرصد السوري لتوثيق جرائم الحرب

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