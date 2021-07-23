"نواب ونائبات قادمات": 23 يوليو علامة فارقة في التاريخ

أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن ثورة 23 يوليو المجيدة علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، نظرا لما حققته من إنجازات وتغييرات جذرية على مستوى مصر والوطن العربي بأكمله.

وأضافت في بيان أن الثورة كانت شاهدا تاريخيا على وحدة الشعب والجيش للقضاء على الاستعمار وأعوانه وهو ما ظهر في مساندة الشعب لثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 للقضاء على الاستعمار والحكم الملكي الفاسد وهو ما تم بالفعل بفضل إرادة القوات المسلحة والشعب المصري، مشيرة إلى أن إنجازات الثورة تتابعت بعدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وتابعت أن العلاقة بين الشعب والجيش لطالما كانت مترابطة ووثيقة على مدار السنوات الماضية حتى وقتنا هذا وهو ما برهنت عليه ثورة 30 يونيو عام 2013 عندما أعاد التاريخ نفسه وكما فعلها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 23 يوليو قبل 69 بالثورة على الاستعمار والفساد، انحاز الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، لإرادة الشعب في ثورته على حكم الإخوان في 30 يونيو 2013 .