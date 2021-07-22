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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لأكثر من 10 أيام.. أهالي قرى مركز قفط بقنا يستغيثون من انقطاع المياه

صدى البلد

استغاث أهالي قرى مركز قفط بمحافظة قنا من انقطاع مياه الشرب لأكثر من ١٤ ساعة يوميا في ظل ارتفاع درجة الحرارة. 
 

وقال المواطن أحمد جمال الزين إن المياه منقطعة عن عدد كبير من قرى المركز أكثر من ١٠ أيام مطالبا المسئولين بشركة المياه والمحافظة بإنقاذ الأهالي من الانقطاع المستمر. 
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

مياة الشرب محافظة قنا انقطاع مياه الشرب قطاع مياه الشرب الخط الساخن 5731 ارتفاع درجة الحرارة

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