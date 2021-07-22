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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة قسم التحقيقات|الذكرى 69 لـ ثورة 23 يوليو|إسرائيل عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي

أرشيفية .. ثورة 23
أرشيفية .. ثورة 23 يوليو

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد» الإخباري، مجموعة من التقارير المتنوعة حول عدد من الملفات والقضايا الهامة، محليا وإقليميا ودوليا، التي تشغل بال كثير من القراء.

ويحرص قسم التحقيقات على أن يجد قراء موقعنا كل ما يشغل بالهم خاصة ما يتعلق بتطورات الوضع الإقليمي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أمننا القومي وتعد امتدادا لنا.

ونستعرض أبرز ما قدمه قسم التحقيقات من تغطيات لأحداث عالمية يوم الخميس 22 يوليو ..

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بعد إشادة رئيس تونس.. الصحة: قمنا بخطوات استباقية لمواجهة كورونا

ثقل مصر السياسي والمهم في منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، جعلها محط أنظار واحترام وتقدير الجميع، لا سيما وضع قدرها الحقيقي وصورتها الذهنية التاريخية ونبع الحضارات نصب أعين الجميع عن جدارة واستحقاق أعاد ترسيخه وتوكيده الرئيس السيسي في زياراته الخارجية أفريقيًا وعربيًا ودوليًا وتوجيهاته وتكليفاته لمختلف مؤسسات الدولة المصرية للقيام بدورها المنوط بها للحفاظ على مكانة مصر والعمل على النهوض بها.

الذكرى 69 لـ ثورة 23 يوليو ..عندما أصبحت أحلام بسطاء الوطن واقعا

تحل غدا الذكرى الـ 69 لـ ثورة 23 يوليو، والتي قامت ضد الفساد والظلم، والاحتلال الإنجليزي الذي دام 72 عاما، عاش فيها الشعب المصري أياما عجافا، من تدني مستوى المعيشة في جميع مناحي الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

رئيسا مجلسى النواب والشيوخ يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو .. ويؤكدان: مصر أفلتت من التبعية ..وأيقظت القومية العربية

وشعر المصريون بأنهم غرباء في بلدهم بعدما استولى الغرباء من حاشية النظام الملكي على الأراضي والمؤسسات المصرية، دون أن يتملك الشعب المصري أي شئ في بلده، لتأتي الثورة بقيادة اللواء محمد نجيب والرئيس الراحل جمال عبد الناصر لترفع كل هذه الصعاب من على جباه المصريين وتنهي 2500 عاما ابتعد فيها المصريون عن حكم بلدهم بأنفسهم.

ولم تقتصر إنجازات ثورة 23 يوليو على تغيير النظام الملكي وإعلان الجمهورية، ولكن تعددت إنجازات ثورة 23 يوليو في جميع القضايا السياسية العربية القومية، والإفريقية لتحقيق الاستقلال للشعوب المحتلة من الاستعمار الغاشم.

وحقت ثورة 23 يوليو لمصر نهضتها الصناعية والاقتصادية، وقوتها العسكرية التي صنعت قرارها على مدار الـ 69 عاما الماضية.

إسرائيل تعلن انضمامها إلى الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب

19 عاما من العزلة ..تداعيات ومخاطر عودة إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي

بعد 19 عاما من العزلة والسعي تمكنت إسرائيل من العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، بحسب بيان أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ثوره 23 يوليو الإحتلال الإنجليزي النظام الملكي جمال عبد الناصر محمد نجيب الاتحاد الافريقي الخارجية الإسرائيلية

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19 عاما من العزلة ..تداعيات ومخاطر عودة إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي

الذكرى 69 لـ ثورة 23 يوليو ..عندما أصبحت أحلام بسطاء الوطن واقعا

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