الدقهلية خلال 24 ساعة....تقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة..وطبيب أسنان يقتل زوجته بـ ١١ طعنة

شهدت محافظه الدقهلية عدة أحداث خلال ال 24 ساعه الماضية، حيث أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية للمواطنين بمدينة جمصة الساحلية، وذلك تزامنا مع زيادة تردد المصطافين خلال فصل الصيف واحتفالات عيد الأضحى.



جاء ذلك في اطار حرص الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وذلك ضمن خطة موضوعة للتأمين الطبي و يتم تطبيقها بجميع المحافظات الساحلية تباعا بالمجان.

وتابع أنه تم توفير عيادة متنقلة على الشاطئ تضم مختلف التخصصات الطبية من ضمنهم عيادات لتقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تفعيل خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتوفير ادوية لجميع التخصصات وكافة ادوية الطوارئ والنزلات المعوية والحساسية بالإضافة إلى أدوية بروتوكولات علاج كورونا.

وأشار إلى أن الخطة تشمل نشر الوعي الصحي بين المواطنين في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا مما يساهم في الحفاظ على ما تم تحقيقه من استمرار لانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأوضح أن هناك تنسيق وتعاون بين العيادة الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف ومستشفى جمصة والمستشفيات المحيطة لسرعة الاستجابة للمواطنين وتقديم افضل خدمة طبية لهم متمنيا لهم قضاء عيد أضحى سعيد.

كما شنت إدارة تموين أجا بمحافظة الدقهلية، برئاسة يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، حملة تموينية برئاسة مصطفى عوض وعضوية محمد حسين، وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك عبدالله أحمد أبوشبانة.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأسفرت عن ضبط م.ا.س صاحب ثلاجة لبيع اللحوم والأسماك المجمدة بمدينة أجا، وأ.م.ع المسؤل عن أحد الوكلات لبيع المواد الغذائية لعدم إعلانهما عن الأسعار للمواطنين، كما تم ضبط م.م.ال صاحب مطعم، وم.م.م مسئول عن مطعم بذات المدينة لعدم وجود شهادات صحية.

وتم تحرير المحاضر أرقام ١١٦٨٠، ١١٦٨١، ١١٦٨٢، ١١٦٨٣لسنة ٢٠٢١جنح أجا وجارى عرضها على النيابة العامة.

كما شهدت محافظه الدقهلية واقعة مؤسفة للغاية حيث أقدم زوج على قتل زوجته بمحافظة الدقهلية لخلافات زوجية بينهما.

ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من شرطة النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل بالمنصورة حيث قام طبيب أسنان بقتل زوجته بـ 11 طعنة بسبب الخلافات بالمنصورة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين قيام محمود ا .م . 29 عاما طبيب أسنان بقتل زوجته ياسمين ح . ي 26عاما ب11 طعنة بسبب خلافات زوجية - لديهما ثلاثة أطفال- وفر هاربا وتركها جثة هامدة.



وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وجار البحث عن الزوج الهارب.