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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

صدى البلد

استقرت  أسعار اللحوم البلدي، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 في محلات الجزارة، وفقا لما أعلنته شعبة القصابين "الجزارين" بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

أسعار اللحوم الكندوز

وسجلت أسعار اللحوم البلدى  الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.

 

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 90 - 100 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 110 - 125 جنيها الكيلو.

الكبدة البلدي

وتراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها، والكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 120 - 130 جنيها.

 

أسعار عرق التربيانكو

وتراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.

 

أسعار كباب الحلة

وتراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو، والمفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو، في حين تراوحت الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.

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