أكلة آخر يوم العيد..3 طرق مختلفة للمخ

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة في العيد في أواخر أيام العيد ، يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل المخ بطرق مختلفة منها المخ بالبيض والمخ بالخلطة .
1- طريقة عمل المخ البانية
مقادير المخ
مخ زيت
بصل ثوم مفروم 5 بيضات بهارات كزبرة كمون زعتر شطة كرّات زيت زيتون فلفل حار
طريقة تحضير المخ
* يوضع الزيت على النار ثم يضاف إليه البصل المقطع والثوم المفروم
* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم
* يضاف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة
* يقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم يضاف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة
* يخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر
* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف فوقه المخ ويقدم
2- طريقة عمل مخ بالبيض
مقادير مخ بالبيض
مخ بقرى خل بصل 6 بيضة فلفل رومى فلفل حار سمنه
طريقة تحضير مخ بالبيض
* ضعي بصلة كاملة و ضعيها فى الماء مع الخل و الملح و الفلفل و عند غليان الماء ضعي المخ لمدة 10 دقائق ثم اخرجيه و قطعيه قطع صغيرة
* ضعى السمن فى طاسة و ضيفي البصل المفروم و الملح و الفلفل ثم ضيفي الفلفل الأخضر و الفلفل الحار و ضيفى المخ و شوحيه قليلا
* اخفقي البيض في إناء و ضعى خليط المخ عليه
* ضعى بعض السمن فى طاسة ساخنة و ضيفي بعض الخليط فى الطاسة مثل اقراص البيض الاومليت وقدميه مع العيش
3-طريقة عمل مخ بالخلطة
مقادير مخ بالخلطة
4 فصوص مخ للسلقماء خل ملح حبهان فلفل أسود للخلطةعصير ليمون عصير ليمون ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة قرن فلفل أحمر حار
طريقة تحضير مخ بالخلطة
* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب
* ثم يرفع من على النار ويشطف
* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان
* ويترك على النار حتى تمام السلق
* ثم ينظف ويقطع
* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت
* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ
* ويشوح على النار حتى تمام الطهي
* ويقدم ساخن