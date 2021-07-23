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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة آخر يوم العيد..3 طرق مختلفة للمخ

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة في العيد في أواخر أيام العيد ، يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل المخ بطرق مختلفة منها المخ بالبيض والمخ بالخلطة .

1- طريقة عمل المخ البانية

مقادير المخ
مخ زيت 
بصل ثوم مفروم 5 بيضات بهارات كزبرة كمون زعتر شطة كرّات زيت زيتون فلفل حار 
طريقة تحضير المخ
* يوضع الزيت على النار ثم يضاف إليه البصل المقطع والثوم المفروم

* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم

* يضاف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة

* يقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم يضاف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة

* يخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر

* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف فوقه المخ ويقدم

 

2- طريقة عمل مخ بالبيض

مقادير مخ بالبيض
مخ بقرى خل بصل 6 بيضة فلفل رومى فلفل حار سمنه
طريقة تحضير مخ بالبيض
* ضعي بصلة كاملة و ضعيها فى الماء مع الخل و الملح و الفلفل و عند غليان الماء ضعي المخ لمدة 10 دقائق ثم اخرجيه و قطعيه قطع صغيرة

* ضعى السمن فى طاسة و ضيفي البصل المفروم و الملح و الفلفل ثم ضيفي الفلفل الأخضر و الفلفل الحار و ضيفى المخ و شوحيه قليلا

* اخفقي البيض في إناء و ضعى خليط المخ عليه

* ضعى بعض السمن فى طاسة ساخنة و ضيفي بعض الخليط فى الطاسة مثل اقراص البيض الاومليت وقدميه مع العيش

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3-طريقة عمل مخ بالخلطة 

مقادير مخ بالخلطة
4 فصوص مخ للسلقماء خل ملح حبهان فلفل أسود للخلطةعصير ليمون عصير ليمون ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة قرن فلفل أحمر حار 
طريقة تحضير مخ بالخلطة
* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

* ثم يرفع من على النار ويشطف

* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

* ويترك على النار حتى تمام السلق

* ثم ينظف ويقطع

* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت

* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ

* ويشوح على النار حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخن

المخ طريقة عمل المخ مقادير المخ مخ بالبيض

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