أكلة آخر يوم العيد..3 طرق مختلفة للمخ

اذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة في العيد في أواخر أيام العيد ، يمكن ان نقدم لكي طريقة عمل المخ بطرق مختلفة منها المخ بالبيض والمخ بالخلطة .

1- طريقة عمل المخ البانية

مقادير المخ

مخ زيت

بصل ثوم مفروم 5 بيضات بهارات كزبرة كمون زعتر شطة كرّات زيت زيتون فلفل حار

طريقة تحضير المخ

* يوضع الزيت على النار ثم يضاف إليه البصل المقطع والثوم المفروم

* يقطع المخ طرنشات طويلة ثم يوضع في الطاسة مع البصل والثوم

* يضاف إليهم بعض البهارات والكزبرة والكمون والشطة

* يقطع الكرات مع الفلفل الحار والأخضر ونضيفها إلى الطاسة ثم يضاف بعض زيت الزيتون إلى الطاسة

* يخفق خمس بيضات معًا في إناء خارجي مع البهارات والثوم والزعتر

* يقلى البيض في الزيت بطريقة الأومليت العادية مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف فوقه المخ ويقدم

2- طريقة عمل مخ بالبيض

مقادير مخ بالبيض

مخ بقرى خل بصل 6 بيضة فلفل رومى فلفل حار سمنه

طريقة تحضير مخ بالبيض

* ضعي بصلة كاملة و ضعيها فى الماء مع الخل و الملح و الفلفل و عند غليان الماء ضعي المخ لمدة 10 دقائق ثم اخرجيه و قطعيه قطع صغيرة

* ضعى السمن فى طاسة و ضيفي البصل المفروم و الملح و الفلفل ثم ضيفي الفلفل الأخضر و الفلفل الحار و ضيفى المخ و شوحيه قليلا

* اخفقي البيض في إناء و ضعى خليط المخ عليه

* ضعى بعض السمن فى طاسة ساخنة و ضيفي بعض الخليط فى الطاسة مثل اقراص البيض الاومليت وقدميه مع العيش

3-طريقة عمل مخ بالخلطة

مقادير مخ بالخلطة

4 فصوص مخ للسلقماء خل ملح حبهان فلفل أسود للخلطةعصير ليمون عصير ليمون ثوم مفروم كزبرة خضراء مفرومة قرن فلفل أحمر حار

طريقة تحضير مخ بالخلطة

* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

* ثم يرفع من على النار ويشطف

* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

* ويترك على النار حتى تمام السلق

* ثم ينظف ويقطع

* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت

* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ

* ويشوح على النار حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخن