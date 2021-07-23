عظيمة.. أول فتاة تقرأ القرآن أمام الرئيس: أمي الجندي المجهول

كشفت الزهراء حلمي، كواليس اختيارها آيات القرآن الكريم التي قرأتها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة لمنظمة التعاون الإسلامي قائلة إنها فتحت المصحف من دون اختيار فوقعت عينها على هذه الآيات فقررت قراءتها.



وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الخميس، أنها بعد اختيار الآيات استشارة الأمر مع الدكتور طه عبدالوهاب، معلم القراءات، مردفة:"ووفقت فيها الحمدلله".



وأكدت خلال تعريفها بأسرتها التي حضرت معها البرنامج، جدتها وخالها وشقيقها ووالدتها وابنة خالها وشيخها وآخرون، أن والدتها تعد الجندي المجهول في حياتها، مواصلة: "هي الدافع اللي جعلني أصل لما فيه.. هي حاجة عظيمة أوي".