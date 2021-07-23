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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| آلاف المشردين في إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. حديث ودي للسيسي مع مجند مرور.. وموسيماني يشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك الأهلي

صدى البلد
صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد موجزاً لأهم الأخبار التي نشرت على الموقع خلال الساعات الماضية والتي جاء أبرزها كـ التالي:

البنك الأهلي يخطف نقطة ثمينة من الأهلي بالتعادل 1-1 في الدوري الممتاز
انتهت أحداث مباراة الأهلي  والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

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قيمتها 16 مليون جنيه.. الداخلية تحبط مخطط عصابة دولية لـ تهريب مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إجهاض مخطط عصابة دولية، لتهريب كمية من مخدر الآيس عبر المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم رصد النشاط الإجرامى للعصابة وضبط عناصرها داخل البلاد.

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ريهام سعيد تكشف لصدى البلد كواليس قرار اعتزالها.. خاص

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن قرار الاعتزال جاء متأخرا للغاية؛  مضيفة أنها كانت تفكر في الاعتزال منذ سنوات  طويلة. 

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الإفتاء تكشف عنه وتحذر من الذبح بعد هذا التوقيت

أكدت دار الإفتاء أن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير.

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19 عاما من العزلة ..تداعيات ومخاطر عودة إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي
بعد 19 عاما من العزلة والسعي تمكنت إسرائيل من العودة مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب، بحسب بيان أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الخميس.

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يا قاتل يا مقتول.. تفاصيل جديدة في قضية المتهمة بقتل زوجها فى القليوبية.. فيديو
أجرى موقع صدى البلد الاخباري أول لقاء و بثا مباشرا مع أسرة ريهام سعيد المتهمة بقتل زوجها في قرية طنط الجزيرة دائرة مركز طوخ فى القليوبية.

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لبنان بلا دواء.. قرار بإغلاق الصيدليات غدا
أصدر تجمع أصحاب الصيدليات بيانا عاجلا قال فيه "إن الحالة المأساوية التي وصل إليها القطاع الدوائي في لبنان أصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الأمن الصحي مما يستدعي..

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زهراء حملي: استشرت أمي قبل تلاوة القرآن أمام الرئيس
حلت الزهراء حلمي، أول فتاة تتلو القرآن في افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بقاعة المؤتمرات بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفة على.

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توسع الحرب الأهلية بـ إثيوبيا..قتلى مدنيون وآلاف المشردين وتدهور الحالة الإنسانية
قال مسؤول إثيوبي، اليوم الخميس إن الهجمات التي شنتها جبهة تحرير شعب تيجراي في منطقة عفار الإثيوبية أجبرت أكثر من 54 ألف شخص على ترك منازلهم.

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الطاهري: فيديو الرئيس والمجند يحمل رسالة اجتماعية فيها مستقبل بلد
قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، تعليقا على فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال جولته بالدراجة وحديثه مع مجند مصري، إن هذا اللقاء يحمل رسالة اجتماعية فيها مستقبل بلد.

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رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

أهم الأخبار| آلاف المشردين في إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. حديث ودي للسيسي مع مجند مرور.. وموسيماني يشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك الأهلي

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