إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

أنقذت العناية الإلهية 8 أشخاص بمحافظة كفر الشيخ، من الموت، وذلك بعد أن تعرضوا لحادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل مع مركبة "تروسيكل"، على طريق فرامون / النوايجة وجى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، قد تلقت بلاغًا بالواقعة يفيد وقوع حادث تصادم بين مركبة "تروسكيل"، وسيارة نصف نقل، ووجود مصابين، على طريق النوايجة / فرامون.



على الفور، هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتبين وجود 8 مصابين، جرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لقربها من الحادث.



وتبين من خلال إجراء الفحوصات والأشعات الطبية اللازمة على المصابين، أن الإصابات تراوحت مابين كسور متفرقة وكدمات وسحجات، وجميع الحالات مستقرة.