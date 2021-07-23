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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يوم 23 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

صدى البلد

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

 

شخصية اليوم في علم الأرقام

 إذا كنت مولودا في يوم 23 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك قوة سحر ويقظة ذهنية وسرعة بديهة.

 

 أنت أيضا جريء وشجاع، وتتمتع بروح مبادرة، وتعرف كيف تستفيد من الظروف والأشخاص، لكن قد تبالغ في مشاعرك وحساسيتك.


نصيحة: 

عام ٢٠٢١ يعتبر عاما بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.
 

الأبراج والفلك الأبراج شخصية اليوم علم الأرقام حظك اليوم

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