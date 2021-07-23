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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. وزير الرياضة يبحث مع نظيره الياباني سبل التعاون بين البلدين

صدى البلد

 


يعقد اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مهما مع وزير الرياضة اليابانى على هامش تواجد وزير الشباب والرياضة فى اليابان لدعم ومساندة لاعبى البعثة المصرية فى اولمبياد طوكيو.


وحرص وزير الشباب والرياضة على السفر الى اليابان للتواجد مع لاعبى البعثة المصرية المشاركة فى البطولة بأكبر عدد من اللاعبين فى تاريخ مشاركتها الأولمبية ودعمهم ومساندتهم بقوة خلال منافسات البطولة.
 

ومن المقرر ان يبحث صبحى مع نظيره اليابانى سبل التعاون الرياضى بين مصر واليابان مستغلا العلاقة الطيبة بين البلدين بعد طلب الجانب اليابانى الاطلاع على نظام الفقاعة الطبية التى طبقته مصر خلال منافسات بطولة العالم لليد التى أقيمت فى مصر يناير الماضى وحقق نجاحا كبيرا وكان سببا رئيسا فى عودة الروح الى الملاعب الرياضية من جديد بعد توقف دام طويلا بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى الغاء وتأجيل العديد من المنافسات والمسابقات الرياضية.
 

وكان وزير الشباب والرياضة قد حرص امس على عقد اجتماعات على هامش تواجده فى اليابان لبحث العديد من الملفات وزيادة سبل التعاون بين االلدين حيث عقد اجتماعا مهما مع رئيس مركز اليابان للتعاون الدولى jice  بالاضافة الى اجتماعا مهما مع محافظ طوكيو تتطرق خلاله للحديث عن كافة للمنشآت الرياضية والشبابية والاستفادة منها بالاضافة الى جلسة مع كيتا اوكا رئيس jice اليابانى وهو المتحف الرياضى اليابانى.
 

ومن المقرر ان يتابع اليوم منافسات اللاعبين المصريين فى القوس والسهم على ان يتحرك بعدها برفقة اعضاء البعثة المصرية الى حفل الافتتاح ذى سيقام فى الواحدةهىا بتوقيت القاهرة.


من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة ان الاجتماع التى عقدها مع كافة المسئولين نع الجانب اليابانى تطرقت للعديد من الملفات المهمة من اجل الاطلاع على كافة الهيئات والادارات اليابانية والاستفادة من بعضها فضلا عن اطلاع الجانب اليابانى على ملفى الرياضة والشبابى المصرية والتطورات الكبيرة التى شهدته فى السنوات الاخيرة فى ظل الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و الحكومة المصرية.
 

واوضح وزير الرياضة ان ابطال مصر ولاعبيها لديهم إصرار كبير على تقديم افضل ما لديهم خلال منافسات البطولة مو اجل اسعاد الجماهير المصرية الداعمة دائما لهم طوال الفترة الماضية فضلا عن تقدير الدور الكبير الذى لعبته الحكومة المصرية فى توفير كل المتطلبات خلال فترات الإعداد

وزير الشباب الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية

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