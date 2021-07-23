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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد انقطاع عام ونصف..

نائبة بالشيوخ وقيادات كنسية في زيارة لمحافظ سوهاج لتهنئته بعيد الأضحى

زيارة محافظ سوهاج
زيارة محافظ سوهاج

 

قالت النائبة الدكتورة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن، إن زيارة محافظ سوهاج، جاءت بعد انقطاع دام لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا.

 

جاء ذلك على هامش زيارتها لمقر المحافطة بصحبة أصحاب النيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس، أسقف ورئيس دير القديس، الأنبا شنودة، رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا إسحق، أسقف طما، والأنبا توما مطران الكاثوليك، مقر محافظة سوهاج، للواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

 

وخلال الزيارة قدموا التهنئة لمحافظ سوهاج وقيادات المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وحرصت عضو مجلس الشيوخ على تهنئة مصر وشعبها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، قائلة: "كل عام وجميعنا بخير ومصرنا الحبيبة الغالية بسلام وأمان ورخاء.

زيارة محافظ سوهاج

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سوهاج عيد الأضحى جائحة كورونا مجلس الشيوخ حزب حماة الوطن

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