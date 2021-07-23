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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد آدم: تنبأت بثورة 30 يونيو ولولاها كنت هنتحر وماليش في السوشيال ميديا

أحمد آدم في مساء
أحمد آدم في مساء DMC

حل الفنان أحمد آدم ضيفا على برنامج مساء DMC  مع الإعلامي رامي رضوان للحديث عن مشواره الفني وعلاقته بالسوشيال ميديا، وتعليقه على عدد من الأحداث الاجتماعية والسياسية التي تجري مؤخرا. 

أحمد آدم وثورة 30 يونيو 

وتحدث أحمد آدم خلال اللقاء عن ثورة 30 يونيو موضحا أنه تنبأ بحدوثها من قبل، قائلا إنه كان يعلم أن الإخوان سيتولون حكم مصر لكن الشعب سينتفض ضدهم. 

وأوضح أحمد آدم، أن كل من يرغب في اللعب على الشخصية المصرية يفشل لأن الأصالة والتركيبة تغلب دائما، وهو يراهن على هذا الأمر، وكان واثقا أن 30 يونيو ستنفذ مصر.

وأضاف أحمد آدم:" لو مكنتش  30 يونيو حصلت كان ممكن انتحر وهقول مصر اتغيرت ودي نهاية التاريخ"، مشيرا إلى أن النهاية لن تحدث وستظل مصر كما هي حتى آخر العمر.  

أحمد آدم والسوشيال ميديا 

كما تحدث أحمد آدم عن علاقته بالسوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه لا يملك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال أحمد آدم إنه يطلق على موقع فيسبوك اسم "فيس بؤس"، ويمتلك حساب سري، يحوي الأصدقاء المقربين وأفراد العائلة فقط، ووصفه بأنه عين سحرية له يتطلع منها على ما يحدث في العالم. 

وعن عدم رغبته في الكشف عن حسابه على فيسبوك، قال أحمد آدم إنه غير مقتنع بالحديث مع أشخاص يعرفونه وهو لا يعرفهم، موضحا أن عدد أصدقائه على حسابه لا يتعدى 250 شخصا.

وأوضح أحمد آدم أنه متابع جيد للكوميكس، ويستعرف دائما من تركيب مشاهد شخصيته الشهيرة القرموطي في مواقف مختلفة وتكون مصدر للضحك والسخرية الجيدة. 

كواليس شخصية القرموطي

قال أحمد آدم إنه بدء تقديم شخصية القرموطي في بداية التسعينات، موضحا أنه اقتبس التركيبة من أشخاص مختلفة، وكان يطلق عليها في البداية "عم عبد المولى". 

وأوضح أحمد آدم أنه كان يستخدم شخصية القرموطي في مواقف مختلفة ويقلده في الجلسات حتى شاهدها المخرج أحمد بدر الدين وقال إنه يجب تقديم مسلسل لها. 

وقال إن مسلسل سر الأرض كان اليونيسيف يشارك في إنتاجه وتزويده بالمعلومات وكان يحرص على تقديم تعليمات عن طرق الزراعة الجديدة ضمن محتواه، موضحا أنه لا يمانع تقديمها مرة أخرى بشكل يفيد الزراعة. 

وأشار إلى أن قرر استغلال شخصية القرموطي وتقديمها في مسلسل القرموطي في مهمة سرية ثم تقديمها في أفلام. 

احمد ادم القرموطي سر الأرض 30 يونيو أفلام أحمد آدم

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