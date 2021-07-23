إثيوبيا توهم شعبها بنجاح الملء الثاني لسد النهضة.. وكلمة السيسي أصداؤها مستمرة لأسبوع

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هاني رسلان: إثيوبيا تحاول إيهام شعبها اكتمال الملء الثاني

قال الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصريحات الإثيوبية تحاول حتى الآن إيهام الشعب داخليًا أن الملء الثاني قد اكتمال على الرغم من أنه لم يصل إلى ربع الكمية المخطط تخزينها من قبل.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار ten» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تم تخزين 3 مليارات متر مكعب فقط من أصل 13 مليار متر مكعب كان مخطط تخزينها خلال الملء الثاني، موضحًا أن إجمالي الكمية الموجودة خلف جسم السد حتى الآن تصل إلى 7 مليارات متر مكعب.

بعد رسالة إثيوبيا حول نهر النيل.. الطاهري: مصر نجحت في توصيل صوتها للعالم

قال أحمد الطاهري رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، إن التطوير في الخطاب الإثيوبي يتوافق مع التفاعلات الدولية لخطاب الرئيس السيسي بإستاد القاهرة.

وتابع الطاهري خلال مداخلة هاتفية بقناة " إكسترا نيوز": "مصر نجحت في توصيل صوتها للعالم، وخطاب الرئيس الأخير جعل دول العالم تدرك قدرة الدولة المصرية، وتدرك أنها مازالت تتمسك بخيار السلام".

بعد أسبوع من كلمة الرئيس حول أمن مصر.. الطاهري: أصداؤها مستمرة في إثيوبيا حتى الآن

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إنه رغم مرور أسبوع علي خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا أصداء هذا الخطاب مازالت مستمرة في إثيوبيا حتى الآن.

وتابع الطاهري خلال تقديمه برنامج " 60 دقيقة" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" كلمة الرئيس عن أمن مصر القومي خط أحمر، دليل على حكمة القيادة السياسية في التعامل مع ملف وجودي، لأننا أمام قيادة سياسية تتمتع بهذه الشعبية وهذا التأييد".

الكهرباء: خطة استراتيجية لزيادة نسبة المشاركة في الطاقة المتجددة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن تطوير المشروعات القومية فى إنتاج الكهرباء وجميع شبكات النقل والتوزيع الخاصة بها، من الأمور الرئيسية للدولة المصرية لتحقيق مركزية الطاقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مكالمة هاتفية لبرنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أنه يوجد العديد من خطوط ربط الكهرباء بين مصر والعديد من الدول الأخرى، ومنها الأردن وليبيا والسودان، لافتا إلى أنه يتم إضافة بعض المهمات الكهربائية بين مصر والسودان، لزيادة القدرة من 80 ميجا وات تصل إلى 600 ميجا وات.

الرئيس السيسي لـ مجند : العيال مش أكل وشرب بس

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي ، أثناء جولته بالدراجة ، وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو ، عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

وتحدث الرئيس السيسي مع مجند خلال جولة بدراجته : أطحن نفسي وماكلش ومشربش ولا حد يغلبني أبدا ، والعيال مش أكل وشرب بس ، دول تعليم وتربية وتواصل ، أزاي أقدر أعمل ده وأنا مشغول طول يومي في شغلي؟ " .